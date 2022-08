Premier: Nasz rząd nie jest, ani proniemiecki, ani antyniemiecki. Nie oglądamy się na tych, którzy próbowali nas szantażować

„Najważniejsze, by azymut polityki interesów Polski trzymać wysoko na naszych sztandarach” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Premier Morawiecki pytany o politykę państwa polskiego wobec Niemiec, przypomniał działania Donalda Tuska.

Nasza polityka nie jest proniemiecka, jak polityka Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Pamiętam jego spotkanie z młodymi osobami, gdy usiłował powiedzieć, że był w jakimś sporze z panią Merkel. To głuchy śmiech poszedł po sali, a tam byli raczej jego zwolennicy

– mówił.

Proniemieckość za rządów PO stała się symboliczna. Nasz rząd nie jest, ani proniemiecki, ani antyniemiecki. Nasz rząd jest propolski, działa wyłącznie w interesie państwa polskiego. Nie ogląda się, ani na tych, którzy próbowali nas szantażować, ani na tych, którzy nie sprzyjają naszym narodowym interesom. W naszym partnerstwie, który budujemy w państwami UE, potrafimy znajdować kompromisy. (…) Najważniejsze, by azymut polityki interesów Polski trzymać wysoko na naszych sztandarach

– dodał.

Objazd Polski

Pytany o rzekome zawieszenie objazdu Polski przez niego i prezesa Kaczyńskiego, premier odparł:

Ani ja, ani pan prezes, nie przerywamy naszych działań. W sierpniu jest jeszcze większe zainteresowanie tematami czysto wakacyjnymi. Z tego co wiem, pan prezes ma swój plan rozpisany do czerwca przyszłego roku. (…) Jest ważne, by przełamywać mur obojętności ze strony niektórych mediów. (…) Cała nasza partia pracuje w terenie. Jesteśmy obecni w wielu miejscach Polski jednocześnie.

Kolejnym tematem była kwestia fuzji Orlenu z Lotosem.

Podstawowa reguła na rynku biznesowym brzmi, że duży może więcej. Na skutek tego połączenia będzie możliwość renegocjowania umów na dostawy ropy i zawierania nowych umów z dostawcami, którzy do tej pory nie byli zainteresowani polskim rynkiem. (…) Naprawdę, przy tak skomplikowanych fuzjach potrzeba wiele determinacji. I dziękuję panu prezesowi Obajtkowi za jego determinację, za jego zdecydowanie. Dzięki temu, że skutecznie prowadził negocjacje z najpotężniejszym graczem na rynku ropy, bo SaudiAramco to najważniejsi gracze na całym świecie, już rozmawiają z Orlenem. (…) To oznacza poprawę warunków, na jakich Polska kupuje surowce

– powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odniósł się też do sprawy reparacji wojennych od Niemiec.

Przedstawimy wielki zakres strat materialnych, majątkowych, których Polska doznała. Od naszej decyzji politycznej będzie zależało w jakim okresie po tej dacie przedstawimy również kolejne kroki tego dotyczące. (…) Czytałem ten raport. Jest porażający

– stwierdził szef polskiego rządu.

Projekt wsparcia ogrzewających innymi niż węgiel źródłami ciepła

Do czwartku ma być gotowy projekt ustawy z różnymi mechanizmami wsparcia dla ogrzewających się innymi niż węgiel źródłami ciepła - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Mechanizm ma być w najwyższym możliwym stopniu sprawiedliwy - dodał.

Różne surowce podrożały w różnym stopniu. Dlatego ten mechanizm, nad którym zastanawiała się Rada Ministrów, musi w najwyższym stopniu sprawiedliwie odzwierciedlać te zwyżki

— powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak dodał, zlecił ministerstwu klimatu przygotowanie odpowiednich przepisów, w tym mechanizmu, który będzie starał się uwzględniać kilka zmiennych, obok wzrostu cen surowców.