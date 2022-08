Utalentowana kolarka z wizytą u Prezydenta

Gdy tylko wsiadła na rower od razu było wiadomo, że to perełka, jakich niewiele - tak o Martynie Szczęsnej z Olsztyna mówią trenerzy. W środę, 27.07. za jej osiągnięcia sportowe i dumę jaką przynosi stolicy Warmii i Mazur podziękował jej Prezydent Piotr Grzymowicz.

Martyna Szczęsna jest zawodniczką Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego. W dniach 14-19 lipca 2022 r. w Anadii w Portugali zajęła III miejsce podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym.

- Jesteśmy dumni, że mogąc w naszym mieście odkrywać takie talenty sportowe - mówił Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Dziękujemy za wszystkie emocje, których dostarczyła nam pani w ostatnich dniach.

Karierę sportową Martyna Szczęsna rozpoczęła od... siatkówki. Ale sport grupowy nie był dla niej, bo - jak przyznaje - woli sama pracować na swoje konto, a nie stresować się tym że nie każdy w grupie daje z siebie wszystko, tak jak ona.

- Do klubu kolarskiego trafiłam 5 lat temu, zachęcona przez koleżankę, która odpowiadała jaki to fajny sport - mówi Martyna Szczęsna - Mama zgodziła się, żebym zaczęła trenować. I okazało się, że jestem niezła.

Na tyle niezła, że brąz w Mistrzostwach Europy to już kolejne trofeum na jej koncie.

- Gdy Martynka trafiła do naszego klubu od razu wiedzieliśmy, że mamy przed sobą niezwykły talent. - mówił trener Zdzisław Trojga. - I mieliśmy rację. Jak zaczęła startować w młodzikach to od razu wszystko wygrywała.

W świecie kolarskim jest takie powiedzenie, że aby osiągnąć sukces trzeba "zostawić na asfalcie trochę skóry". Zawodniczka z Olsztyna przyznaje, że w swojej karierze zaliczyła sporo upadków.

- Sporo skóry zostawiłam na asfalcie.Najpoważniejszy wypadek miałam w Opolu, z chłopakami. Na torze wywróciło się wówczas pół peletonu, w tym ja - opowiada Szczęsna - miałam głęboką ranę na łokciu. Po tym miałam długą przerwę ale wróciłam i zdążyłam zrobić formę na kolejne zawody.

Martyna jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, w nowym roku szkolnym pójdzie do 3 lasy. Na razie nie wie jeszcze jakie studia wybierze w przyszłości, ale deklaruje że interesują ją kierunki techniczne i być może będzie zdawać na architekturę. Następnym wyzwaniem sportowym będą dla Szczęsnej Mistrzostwa Świata w Tel Awiwie.