Czy nad jeziorem Żbik w Olsztynie powstaną apartamenty?

Niedługo nad jeziorem Żbik (Tyrsko) może zrobić się tłoczno. Z jednej strony od lat działa Hotel Manor, z drugiej znajdują się domki letniskowe, między którymi może powstać pole namiotowe, a z trzeciej planowana jest budowa ul. Nowobałtyckiej. Jednak to nie wszystko. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę apartamentowców nad tym jeziorem. Czy to koniec jednego z najpiękniejszych miejsc w naszym mieście?

Na razie na temat budowy apartamentowców nad jez. Żbik wiadomo niewiele. Pewne jest to, że taki wniosek wpłynął do urzędu, lecz nie został jeszcze rozpatrzony. Okoliczni mieszkańcy nie słyszeli o takim pomyśle i teren ewentualnej budowy też nie jest znany. Wiadomo natomiast, że odżył temat budowy ul. Nowobałtyckiej nad jeziorem, a teren zagospodarowania przestrzeni pozwala na zabudowę w okolicy. Pozostaje jeszcze inna opcja: góra pastwiska dzierżawiona przez zagrodę kozacką "Ataman". Ratusz na razie milczy w tej sprawie.

W 2019 roku o jeziorze zrobiło się głośno z powodu zanieczyszczenia wody ściekami. W tym czasie radny Robert Szewczyk złożył interpelację w sprawie, w której apelował o uporządkowanie kwestii własności jeziora i ewentualnego przejęcia go jako majątku gminy Olsztyn. Taka zmiana znacząco ułatwiłaby walkę o ochronę jeziora Żbik. Do tego jednak nie doszło z dwóch powodów: brak finansów w budżecie gminy oraz brak kontaktu z właścicielem ziemi, który podobno przebywa w Niemczech. Radny Mirosław Arczak na wieść o ewentualnych planach budowy apartamentowców stwierdził, że czas najwyższy wrócić do tego tematu.

— Jako radni podejmowaliśmy starania, by namówić prezydenta Grzymowicza do odkupu jeziora. Moim zdaniem w perspektywie kilkunastu lat chaotyczna zabudowa okolicznych terenów zniszczy to miejsce. To już nie będzie jezioro, ale brudne bajoro… — mówi radny. I dodaje: — Powstawanie apartamentów wiąże się z pewnymi rzeczami: z grodzeniem i uzurpowaniem prawa do przestrzeni oraz dodatkowym obłożeniem jeziora.

Czy nad jeziorem Tyrsko (Żbik) powinny powstać apartamenty? Tak Nie pokaż wyniki »