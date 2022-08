Chciała pozbyć się butów, a pozbyła się oszczędności. Mieszkanka powiatu olsztyńskiego stała się ofiarą oszustwa

Jedna z mieszkanek powiatu olsztyńskiego pod koniec lipca wystawiła na portalu sprzedażowym buty. Kobieta po jakimś czasie otrzymała wiadomość dotyczącą sprzedaży. Zainteresowana kupnem osoba pytała o sposób płatności, a także o to czy jest możliwość wysyłki po wcześniejszym dokonaniu wpłaty. Sprzedawczyni była zapewniana, że wszelkie koszty przesyłki zostaną pokryte przez kupującą.

Następnie osoba zainteresowana kupnem butów poprosiła o e-mail, na który kobieta otrzymała wiadomość dotyczącą jej ogłoszenia z napisem „Potwierdź przesyłkę”. Kobieta kliknęła w dany link, ponieważ myślała, że w taki sposób dokonuje się sprzedaży na tym portalu. Następnie kobieta została przekierowana do innej strony, która wyglądała podobnie do strony na której wystawiła ogłoszenie. Widniały na niej pola do uzupełnienia jak „login, hasło, pin” do aplikacji bankowej, które uzupełniła i zatwierdziła, po czym miała trwać „weryfikacja danych”.

Kobieta otrzymała również wiadomość, w której uprzedzono ją, aby odczekała około 20 minut i nie wchodziła na stronę internetową swojego banku, a po poprawnej weryfikacji otrzyma telefon od swojego banku z informacją dotyczącą zamówienia. Kobieta po upływie danego czasu zalogowała się na stronę swojego banku i spostrzegła brak części środków pieniężnych na swoim koncie. Były to dwa przelewy w kwocie 3 000 zł oraz 2 000 zł.

Oszukana kobieta zauważyła po czasie, że sprawcy zdarzenia wysłali jej również filmik instruktażowy w jaki sposób ma postępować po otrzymaniu wiadomości na pocztę. W miedzy czasie kobieta otrzymywała również wiadomości od swojego banku, dotyczące aktywacji dostępu do konta, co potwierdziła kodem. Gdy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa zgłosiła sprawę policjantom, którzy obecnie wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Warto pamiętać, aby sprawdzać w jaki sposób działają dane portale sprzedażowe, bo może to nas ustrzec od wpadnięcia w pułapkę oszusta.