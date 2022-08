Nowa akcja z maskotkami w Biedronce. Co tym razem szykuje dyskont?

Biedronka szykuje kolejną akcję promocyjną związaną ze zbieraniem naklejek za zakupy, które później będzie można wymienić na maskotki. Tym razem będą to członkowie Gangu Bystrzaków.

Bystrzaki trafią do sklepów pod koniec wakacji.

We wszystkich dotychczasowych odsłonach firma rozdała 40 mln maskotek i sześć milionów książek.

To niejedyne nowości w Biedronce. Szykuje się też otwarcie sklepu internetowego, Biedronka Home. Nie został on jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Dostęp do niego uzyskali pracownicy tej sieci i to oni jako pierwsi mogą przetestować nową ofertę. Sklep ma zawierać przede wszystkim szeroko rozumiane produkty dla domu. Zostały one podzielone na dziewięć kategorii: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko, kultura i rozrywka oraz moda.