Koniec banku Czarneckiego. Sąd ogłosił upadłość Idea Banku

Idea Bank był, obok Getin Noble Banku, jednym z dwóch banków należących do Leszka Czarneckiego. Z powodu jego złej sytuacji finansowej 31 grudnia 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął akcjonariat Idea Banku. Od poniedziałku 3 stycznia kontrolę nad instytucją sprawuje państwowy bank Pekao SA. Wszystkie depozyty klientów zostały w całości przeniesione do Pekao, podobnie jak kredyty.

Do Pekao nie trafiły natomiast zobowiązania m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje Idea Banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

"Ogłoszona upadłość dotyczy wyłącznie tej części działalności Idea Bank, która nie została przejęta zgodnie z decyzją o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji z końca grudnia 2020 roku. "Nie ma zatem ona żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao S.A." - zaznaczył syndyk.

Koniec imperium finansowego Leszka Czarneckiego?

Wszystko na to wskazuje, że upadek Idea Banku to początek końca imperium finansowego niedawnego miliardera(obecnie już tylko milionera) Leszka Czarneckiego. W Wigilię 2021 Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że odmówiła zatwierdzenia planu naprawczego Getin Noble Banku i zdecydowała o wprowadzeniu tam kuratora. W końcówce roku wniosek o upadłość złożył również wchodzący w skład grupy Czarneckiego pośrednik finansowy Open Finance.

Idea Bank, współpracując z Polskim Domem Maklerskim, był głównym dystrybutorem obligacji GetBacku. Z relacji klientów Idea Banku wynika, że byli namawiani do zerwania bezpiecznych lokat i zainwestowania całych kwot w obligacje GetBacku. Pośrednicy zapewniali też, że to bardzo bezpieczne papiery i porównywali ich bezpieczeństwo z lokatami bankowymi. Dodatkowo twierdzili, że to specjalna oferta i niebawem wygaśnie, przez co wywierali presję na klientach, którzy twierdzą, że padli ofiarą missellingu (oferowania przez instytucję produktów finansowych klientom o nieodpowiednim profilu ryzyka, wieku, wartości inwestycji itp.).

Idea Bank zawiązał 14 mln zł rezerw na ugodę z ok. 130 klientami, w przypadku których uznał, że mogło dojść do missellingu. Bank podkreśla, że zatrzymania „dotyczą zdarzeń o charakterze minionym i byłych współpracowników" i nie mają związku z jego bieżącą działalnością operacyjną. Przypomina, że w lipcu złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków swego zarządu i uzyskał status pokrzywdzonego. „W wyniku przeglądu kadr zakończono współpracę z osobami, które nie działały zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa. Do prokuratury zostało skierowanych 14 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez 12 osób".