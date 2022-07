Przełomowa operacja w bełchatowskim szpitalu. Wykorzystano nowoczesnego robota

Operacje wykonywane przy jego użyciu charakteryzuje dużo krótszy czas rehabilitacji i mniejsza utrata krwi, przez co pobyt w szpitalu jest krótszy, a powrót pacjenta do zdrowia i pracy odbywa się szybciej.

We wtorek, 26 lipca, w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie odbyła się pierwsza operacja z wykorzystaniem robota Versius.

Robot składa się z trzech zrobotyzowanych ramion, konsoli, przy której lekarz kontroluje przebieg operacji, oraz mobilnej kolumny z kamerą.

O zaletach pracy z takim urządzeniem opowiedział specjalista urologii Mateusz Jobczyk, który wykonywał pierwszy zabieg z wykorzystaniem robota w bełchatowskim szpitalu.

- Robot daje nam znaczną przewagę nad zwykłą operacją, a nawet laparoskopową. Mamy większy wgląd w tkanki, możemy w środku manipulować, wyginać narzędzia. Daje nam to precyzję w oddzieleniu zdrowej tkanki od chorej – mówi Mateusz Jobczyk.

Według lekarza chorzy, gdy usłyszą informację o tym, że będą operowani za pomocą nowej technologii są zachwyceni. Zwłaszcza, że większość z nich to mężczyźni, którzy przecież uwielbiają gadżety.

- Są bardzo pozytywnie zaskoczeni. Pacjenci, gdy słyszą takie nowinki typu laser, robot, technologia, bardzo dobrze reagują. Każdy chciałby być operowany najlepszą techniką. Są bardzo zadowoleni – mówi Jobczyk.

Jest to pierwszy taki zabieg w województwie łódzkim wykonywany całkowicie w ramach NFZ. Aktualnie robot w bełchatowskim szpitalu jest wypożyczony. Według planów do końca roku ma odbyć się od 50 do nawet 100 operacji z jego udziałem.

Versius® zajmuje znacznie mniej miejsca na sali operacyjnej w porównaniu do innych zrobotyzowanych systemów chirurgicznych dostępnych na rynku. Jest ergonomiczny i przenośny, a dzięki temu bardziej przystępny. Składa się z mobilnej kolumny endoskopowej z wbudowaną kamerą, a także trzech ramion narzędziowych oraz konsoli, zza której lekarz przeprowadza operację w pozycji stojącej lub siedzącej. Robot w ogromnym stopniu ułatwia pracę lekarza, eliminuje zmęczenie fizyczne i minimalizuje ryzyko ludzkiego błędu, podnosząc poziom bezpieczeństwa zabiegów.

Versius® jest narzędziem mikrochirurgicznym. Został stworzony do operacji mało inwazyjnych, laparoskopowych, potocznie nazywanych operacjami przez dziurkę od klucza. Posiada trzy zrobotyzowane ramiona, które naśladują ludzką rękę. Każde ramię ma zmechanizowany nadgarstek wyposażony w cztery stawy, zapewniające wszechstronny i bardzo precyzyjny ruch sterowany przez lekarza. Podczas operacji chirurg w asyście robota wykonuje się serię niewielkich nacięć o średnicy 6 mm, czyli nie większej od ziarnka grochu, co przynosi szereg korzyści zdrowotnych – redukuje ból i krwawienie śródoperacyjne, chroni delikatne struktury anatomiczne. Co więcej, im mniejsza ingerencja w ciało człowieka, tym mniejsze ryzyko powikłań i wyższy komfort leczenia.

źródło: https://ddbelchatow.pl/, https://alivia.org.pl/