Szczątki chińskiej rakiety spadły do Oceanu Indyjskiego

W sobotę po południu fragment rakiety Long March 5B (Długi Marsz 5B), ważące około 20 ton spadły na ziemię. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego oceniła w wydanym komunikacie, że jest to największy "kosmiczny śmieć" w historii.

Niemal do końca nie było wiadomo, gdzie dokładnie spadnie, stąd tez agencje kosmiczne wydały ostrzeżenia m.in dla południowej Europy. Ostatecznie pozostałości potężnej chińskiej rakiety, która w poniedziałek dostarczyła nowy moduł na stację kosmiczną, rozpadły się nad Oceanem Indyjskim - poinformowało amerykańskie Dowództwo Kosmiczne (SPACECOM). Nie sprecyzowano, czy szczątki rakiety wyrządziły jakieś szkody.

"Space Force Command potwierdza, że rakieta Long March-5B Chińskiej Republiki Ludowej ponownie weszła w atmosferę nad Oceanem Indyjskim 30 lipca o 16:45 GMT"(18.45 czasu polskiego) - napisała na Twitterze amerykańska armia.







Tradycyjnie prywatne firmy i agencje kosmiczne państw zachodnich doprowadzają do kontrolowanej deorbitacji i spalenia się kosmicznego śmiecia. Rdzeń ważącej kilkanaście ton chińskiej rakiety uległ deorbitacji, ale w sposób niekontrolowany, co Chińczykom przydarzyło się nie po raz pierwszy. CNN dodaje, że chińska agencja kosmiczna podała, że pozostałości rakiety w większości spaliły się w czasie wchodzenia w atmosferę nad Morzem Sulu - między Borneo a Filipinami.

W ubiegłym roku w atmosferę Ziemi wszedł trzeci stopień rakiety Long March 3B , którą wystrzelono 4 lutego 2021 r. z chińskiego centrum startu satelitów Xichang. Element z czasem zaczął tracić wysokość, aż w końcu spadł. Początkowo sądzono, że może to być kometa, a z czasem wiadomo było, że to kosmiczny śmieć. Wtedy szczątki spadły nad Oceanem Indyjskim, gdzie nikomu żadnej krzywdy nie zrobiły. Na początku kwietnia 2020 r. doszło do zniszczenia rakiety wynoszącej indonezyjskiego satelitę komunikacyjnego – w połowie drogi na orbitę. Z kolei 5 maja 2020 r. z Centrum Kosmicznego Wenchang w chińskiej prowincji Hainan została wystrzelona rakieta Długi Marsz 5B, która w niekontrolowany sposób weszła w ziemską atmosferę, rozbijając się w wodach Oceanu Atlantyckiego.

W przeszłości części chińskich rakiet spadały nawet w okolicy terenów zabudowanych. Dobrym przykładem jest incydent z 2018 r., gdy nieopodal miasta Xiangdu rozbił się booster Long March 3B.

W 2020 roku szczątki podobnej rakiety spadły na Wybrzeżu Kości Słoniowej nieopodal niewielkiej wsi powodując szkody, ale bez obrażeń u ludzi.