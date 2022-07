Odzyskiwanie zrabowanych dzieł sztuki. Minister kultury: Wiele krajów, w tym Niemcy pokrętnie podchodzą do restytucji polskiego mienia

Odzyskiwanie zrabowanego polskiego mienia

Wicepremier Gliński w piątek w Studio PAP był pytany o odzyskiwanie polskiego mienia skradzionego w czasie II wojny światowej.

II wojna świtowa to czas eksterminacji społeczeństw, narodów, elit, warstw społecznych, miliony ofiar, w tym prawie 6 mln polskich obywateli. To także olbrzymie straty materialne, nie tylko Warszawa - zniszczone miasto, spalone, ale też wiele innych miejsc. Utraciliśmy na przykład pół miliona dzieł sztuki i od wielu lat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa w kierunku restytucji dzieł sztuki zagrabionych, ukradzionych i wywiezionych

— powiedział minister Gliński.



Ponad 120 procesów restytucyjnych

Jak dodał, w ostatnich latach działania te zostały zintensyfikowane we współpracy z instytucjami z Polski i z zagranicy.

Mamy w tej chwili ponad 120 procesów restytucyjnych w toku. Jest stworzony system i w tą sieć wpadają kolejne obiekty. Musimy później udowodnić, że są to polskie straty wojenne i na podstawie różnych sytuacji prawnych odzyskiwać te dzieła. W ostatnich 6 latach ponad 600 dzieł zostało odzyskanych

— poinformował wicepremier.

Zaznaczył, że „przeciwnikiem” w tych działaniach jest czas i zatarcie śladów, a z drugiej strony ludzka chciwość, bo nie wszyscy chcą współpracować.

Wśród krajów, do których Polska zwraca się z wnioskami restytucyjnymi minister wymienił m.in. USA, Niemcy, Austrię i Rosję.

Jeśli chodzi o Rosję, to oczywiście nic tam nie odzyskujemy, bo to jest państwo, które jest poza obszarem cywilizacji zachodniej. Mamy tam złożonych 20 wniosków restytucyjnych, takich +na próbę+, co pewien czas ponawiamy korespondencje, ale odpowiedzi nie ma

— powiedział minister.

Pokrętne działania Niemiec

Zwrócił uwagę, że relacje z państwami w tej kwestii są bardzo różne.

O ile w Stanach Zjednoczonych jest dość przychylna atmosfera do oddawania tego, co skradzione, (…), to wiele innych krajów, w tym np. Niemcy pokrętnie podchodzą do tych kwestii. Tam się mówi o jakimś przedawnieniu, o wiarygodnym posiadaniu czegoś, co przeszło w dobrej wierze w czyjeś ręce, a generalnie państwo niemieckie odmawia - bo tak to trzeba nazwać - dialogu

— powiedział wicepremier Gliński.

Przypomniał, że kilka lat temu w porozumieniu z ówczesną szefową urzędu do spraw kultury Republiki Niemieckiej, apelowano do społeczeństwa i niemieckich instytucji, „żeby przejrzeli swoje salony i piwnice”.

Ta kradzież była przeprowadzana systematycznie, były specjalne oddziały, które zajmowały się kradzieżą

— wskazał minister kultury.

Dodał, że „państwo niemieckie, poza czasami jakimiś gestami i słowami, w obszarze realnych działań jest bardzo niechętne do jakichkolwiek konkretów”.