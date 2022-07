Nie ustają próby forsowania polskiej granicy! 56 cudzoziemców próbowało dostać się do Polski. SG: Mieli rosyjskie wizy. Litwa alarmuje

Sytuacja na granicy litwesko-białoruskiej staje się napięta. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, powołując się na informacje litewskiej Straży Granicznej napisał na Twitterze, że coraz więcej migrantów próbuje przedostać się na Litwę. Wskazał też na znaczenie zapory na granicy. Z kolei polska Straż Graniczna poinformowała, że 56 osób próbowało w środę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski.

Napięta sytuacja na granicy Litwy i Białorusi

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik we wpisie na Twitterze poinformował o napiętej sytuacji na granicy litwesko-białoruskiej i rosnącej liczny nielegalnych migrantów usiłujących dostać się na Litwę.

Wg litewskiej Straży Granicznej sytuacja na granicy z Białorusią znów staje się napięta, rośnie liczba migrantów, próbujących przedostać się na Litwę. Budowa fizycznej bariery na granicy litewsko-bialoruskiej jest „nadzwyczajnie ważna” i ma zostać w pełni ukończona do września

— napisał wiceminister Wąsik.



Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

56 cudzoziemców próbowało w środę nielegalnie przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią; byli to m.in. obywatele Togo, Senegalu, Nigerii i Syrii - podała w raporcie z minionej doby Straż Graniczna.

W opublikowanym na Twitterze krótkim komunikacie SG podała, że cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę przez rzeki: Wołkuszanka, Świsłocz i Leśna Prawa oraz przez teren ich rozlewisk. Wszystkie te osoby miały rosyjskie wizy.



Zapora na granicy

Kończy się budowa stalowej zapory na granicy z Białorusią. Trwają jeszcze prace na ok. kilometrowym odcinku, wykonawca poprosił o wydłużenie terminu do końca lipca - informowała kilka dni temu rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Do jesieni ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim; wprowadzono je w związku z kryzysem migracyjnym, potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej. Weszły one w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego zakazu, który obowiązywał od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.