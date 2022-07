Panteon zamiast szubienic

Kolejna odsłona batalii o usunięcie olsztyńskich „szubienic”, oficjalnie nazywanymi Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Jego usunięcia z przestrzeni publicznej od dawna domagają się organizacje patriotyczne, wskazując choćby na zakazane prawem symbole totalitarne na pomniku, czyli sierp i młot.

— Stoimy pod pomnikiem hańby i wstydu dla miasta Olsztyna, ale to jest pomnik przede wszystkim hańby i wstydu prezydenta miasta Piotra Grzymowicza i radnych miejskich — mówił podczas piątkowej konferencji przed pomnikiem dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

— Wnosimy o to, aby Olsztyn stał się przestrzenią wolną od symboli totalitarnych, chcemy aby w tym miejscu powstał panteon walczących o polskość Warmii i Mazur — dodał dr Rogalski. — To jest najbardziej reprezentacyjne miejsce w Olsztynie, najpiękniejszy teren, który powinien służyć polskości i Polakom. Tacy wielcy bohaterowie tej ziemi, jak Samulowski, Kętrzyński, Barczewski zasługują na to, aby mieć wspólne miejsce czczenia ich, ale przede wszystkim, aby to miejsce służyło także mieszkańcom Olsztyna i Polakom.

Obecny na konferencji poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zapowiedział wspólne z prezesem Rogalskim wystąpienie do prezesa IPN o profesjonalną opinię historyczną na temat monumentu.

— Która mam nadzieję zostanie skuteczne wykorzystana jako argument przeciwko obecności w przestrzeni publicznej Olsztyna tego sowieckiego monumentu — podkreślił poseł Kowalski. — Nie ma miejsce na sowieckie pomniki w Polsce.

Karol Gruszczyński z Patriotycznej Polski uczestniczący w konferencji dodał, że panteon walczących o polskość Warmii i Mazur, będzie łączyć społeczność naszego regionu.

Konflikt wokół pomnika trwa od lat. Nabrał nowego wymiaru po agresji Rosji na Ukrainę. Prezydent Olsztyna zdecydował, że pomnik pozostanie na swoim miejscu. Kiedy od pomnika odpadły dwie płyty, kontrolę stanu technicznego pomnika przeprowadziły służby konserwatora zabytków, bo pomnik jest wpisany na listę zabytków. Kontrola wykazała zły stan techniczny obiektu. Dlatego wojewódzki konserwator zabytków 9 czerwca wszczął postępowanie administracyjne w sprawie czasowego zajęcia obiektu do czasu usunięcia zagrożenia i przekazania go do muzeum.

— Postępowanie jeszcze trwa — powiedział nam Bartłomiej Skrago, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Niewykluczone, że olsztyńskie „szubienice ” trafią do Muzeum PRL-u w Rudzie Ślaskiej.

Andrzej Mielnicki