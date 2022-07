Teatr Jaracza w zamkowych murach. Rusza plenerowy festiwal

Pomysł powstał w 2018 roku, a jego inicjatorem jest dyrektor teatru Zbigniew Brzoza. W tym roku odbędzie się trzecia edycja festiwalu. Jak podkreśla Magdalena Korpacz-Jurkiewicz z Biura Promocji i Edukacji Teatru Jaracza, spektakle cieszą się dużym zainteresowaniem a odbiór sztuki na scenie plenerowej jest inny. Repertuar festiwalu jest dobierany pod kątem niesamowitej zamkowej scenerii, dlatego dekoracje, tematyka i otoczenie doskonale ze sobą współgrają.

— Zaczniemy od zamku w Olsztynie, gdzie 4, 5 i 7 sierpnia pokażemy "Jak Wam się podoba" — mówi Małgorzata Zdrojewska z Teatru im. Stefana Jaracza. — To pełna miłości i magii, jedna z najbardziej lubianych przez publiczność komedii Williama Szekspira.

Natomiast Irena Telesz-Burczyk, znana aktorka Teatru Jaracza dodaje: — W takich miejscach najważniejsza jest atmosfera, od starych murów można wyczuć energię – złą, jak i dobrą. Spektakle silnie związane z historią na dziedzińcu zamkowym nabierają nowego aspektu. Przecież inaczej brzmi Szekspir w takich murach! Znam osoby, które z chęcią idą po raz drugi obejrzeć dany występ właśnie ze względu na zmianę scenerii.

Spektakle będą wystawiane nie tylko w olsztyńskim zamku, ale również w Lidzbarku Warmińskim, Reszlu, Ostródzie i Kętrzynie oraz w poewangelickim kościele, Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie. Jest to idealna okazja dla mieszkańców naszego regionu do zapoznania się z działalnością olsztyńskiego teatru. Osoby mieszkające poza Olsztynem niekoniecznie mogą mieć możliwość przyjazdu do stolicy naszego regionu specjalnie po to, by uczestniczyć w spektaklu przygotowanym przez teatr. Dlatego też inną ideą festiwalu jest wyjście naprzeciw widza i otwarcie nowej scenerii dla teatru. A kto wie? Może to teatr przyciągnie zwiedzających do warmińskich zamków?

— Nasza inicjatywa zachęca również do zwiedzania. Przecież są osoby, które mieszkają w Olsztynie, ale nigdy nie były na dziedzińcu zamkowym! Kto wie, może spektakl skłóci ich do wizyty w naszym pięknym zamku? — tłumaczy Irena Telesz-Burczyk.

W Olsztynie 3 i 6 sierpnia zostanie wystawiona opowieść o lekarzu, który niechcący łamie klucz, chcąc otworzyć drzwi swego gabinetu i stawia czoła licznym związanym z tym komplikacjom, a przy okazji i własnym kłamstwom. Wszystko to oferuje "Lekarz na telefon" - farsa na jednego aktora w brawurowym wykonaniu Dawida Dziarkowskiego.

Natomiast 10 i 11 sierpnia Irena Telesz-Burczyk w duecie z Grzegorzem Gromkiem pojawią się w "Czuwaniu" Morrisa Panycha. Kemp jest samotnym mężczyzną w średnim wieku. Grace to jego stara schorowana ciotka. Co wyniknie z ich spotkania sprowokowanego listem kobiety, informującym, że umiera i zostały jej tylko godziny?

16 i 17 sierpnia zobaczymy "Łatwe rzeczy", czyli Ireny Telesz-Burczyk i Mileny Gauer opowieść o teatrze oraz blaskach, cieniach i pułapkach aktorstwa. Tydzień później - 24 sierpnia - monodram Marzeny Bergmann "Gorzko, gorzko" oparty na powieści laureatki Nagrody Nike Joanny Bator.

Na zakończenie "Plecak z jednorożcem" - rzecz zabawna, ale nad wyraz gorzka i przerażająco aktualna. Plecak z jednorożcem sprawia, że Tomek staje się ofiarą szkolnej przemocy, bo na kawałku materiału był obrazek z serialu "My Little Pony". Zdarzenie to sprowadza na rodziców dylemat: respektować wybory dziecka czy poddać się społecznej presji?

Plenerowy Festiwal Teatru Jaracza potrwa od 2 sierpnia do 16 września.