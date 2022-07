Imprezowy rozkład jazdy w Olsztynie i okolicach

29 lipca

Letni seans pod chmurką w Planecie 11

Olsztyn

Obejrzymy dramat biograficzny z 2021 r. w reżyserii Reinaldo Marcusa Greena.

Historia Venus i Sereny Williams, które zostały gwiazdami światowego tenisa dzięki tytanicznej pracy i ogromnej determinacji swojego ojca, konsekwentnie realizującego plan na karierę córek. Jaka jest cena sukcesu? Jak trudno łączyć relacje rodzinne i zawodowe? Czy dzieci powinny spełniać marzenia rodziców? W roli głównej nagrodzony tegorocznym Oscarem Will Smith.

Po filmie dyskusja i poczęstunek.

Godz. 21, Biblioteka Multimedialna Planeta 11.

Wstęp bezpłatny



29 lipca

Koncert zespołu Pan B.

Olsztyn

Pan B. to zespół z Olsztyna grający alternatywny rock, którego liderem jest Piotr Bauman. Zespół zadebiutował koncertem na olsztyńskiej scenie w październiku 2021 roku. W grudniu 2021 zespół zarejestrował debiutancki materiał w formie live session w studiu Radia UWM Fm. Piosenka „Idą po mnie" wraz z video udostępniona została w serwisie YouTube oraz zajęła pierwsze miejsce na liście przebojów Radia UWM Fm.

Zespół wykonuje głównie muzykę w języku polskim, lecz w repertuarze ma również piosenki w języku angielskim. Inspiracje czerpie od takich twórców, jak: Hozier, The Black Keys, Rival Sons, Black Rebel Motorcycle, Arctic Monkeys, Fisz oraz Organek.

Nicebay wakepark (ul. Miła 3), godz. 20.



29-30 lipca

Mamry Music Festival

Węgorzewo

Impreza dla fanów muzyki elektronicznej granej na żywo oraz przez najlepszych DJ-ów w kraju!

Plaża Mamry Węgorzewo

Wstęp płatny



30 lipca

Otwarcie pierwszego w Olsztynie Ogrodu Społecznego

Olsztyn

Program wydarzenia:

» Warsztaty „Chwaściany Zakątek” - Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice

» Warsztaty Malowania ekotoreb i koszulek - Karuzela Kultury

» Warsztaty budowania konstrukcji z klocków - Karuzela Kultury

» Zagadki smakowe - Mikrowarzywa z Warmii

» Warsztaty „Poznajemy Owadzi Świat!” - Bożena Kordan

» Oprawa dźwiękowa - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Godz. 11, tarasy za CEiIK.

Wstęp wolny



30 lipca

Brodka - koncert

Olsztyn

Brodka – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, reżyserka klipów, producentka oraz artystka konceptualna, która tyle samo uwagi poświęca warstwie muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej wszystkiemu, co tworzy. Brodka redefiniuje się na nowo z każdym kolejnym albumem, czerpiąc z rocka alternatywnego, popu, elektroniki oraz muzyki gór, w której wyrosła – opracowała własny niepowtarzalny, bezkompromisowy styl.

Godz. 20:00, Amfiteatr w Olsztynie.

Wstęp płatny



30 lipca

Smolasty - koncert

Lidzbark Warmiński

Smolasty- jeden z najpopularniejszych obecnych twórców muzycznych- zagra koncert w Lidzbarku Warmińskim.

Artysta ma na swoim koncie takie hity jak „Boje się kochać” z Young Leosią, „Tusz” z Tymkiem. Jego najnowszy utwór z 730Huncho, „Pijemy za lepszy czas” już od dwóch miesięcy podbija internet.

Znany polski piosenkarz i producent muzyczny zagra już w sobotę (30 lipca) w Lidzbarku Warmińskim. Koncert odbędzie się w Termach Warmińskich o godz. 20:00.

Wstęp płatny



31 lipca

Bezpłatne czipowanie zwierząt

Olsztyn

Do Olsztyna przyjedzie czipobus fundacji Safe Animal. Godz. 10-14, parking przy Placu Solidarności.



31 lipca

Park Muz Współczesnych: Arteria - muza sztuki ulicznej

Olsztyn

Program:

12.30 Akcja „Mural!” z Bartoszem Zawistowiczem

13.00 Kower story. Warsztat tworzenia okładek płyt dla muzyków-amatorów i nie tylko. Prowadzący: Paweł Nałysnik – Do It To Yourself. Zapisy:

imprezy@mok.olsztyn.pl

14.00 Ruch uliczny. Familijny warsztat taneczny street dance

14.00-16.00 Zrób to sam: Twórcza ingerencja. Kreatywne warsztaty plastyczne

15.30 Dziki styl. Familijny warsztat taneczny hip-hop

17.00 Rap w plenerze. Koncert zespołu Rapu Fanatycy

Zajezdnia Trolejbusowa i jej okolice (ul. Knosały 3b).

Wstęp wolny



31 lipca

XLIV Olsztyńskie Koncerty Organowe

Olsztyn

Andrzej Białko (organy)

Program koncertu:

Małe organy:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Contrapunctus I (Die Kunst der Fuge) BWV 1080

Duże organy:

Ferenc Liszt (1811-1886) – Preludium i fuga na temat B-A-C-H

Robert Schumann (1810-1856) – Fuga nr 3 (6 fug na temat B-A-C-H) op. 60

Max Reger (1873-1916) – Fantazja i fuga na temat B-A-C-H op. 46

Johann Sebastian Bach – Fuga a 3 soggetti z tematem B-A-C-H (Die Kunst der Fuge)

Bazylika konkatedralna św. Jakuba (ul. Staszica), godz. 20.



31 lipca

Muzyczna Niedziela na Wyspie

Barczewo

Przełom lipca i sierpnia to w Barczewie od kilku sezonów artystycznych czas koncertów muzyki jazzowej oraz klasycznej. Nie ma drugiego takiego miejsca w naszym regionie. Niepowtarzalny klimat sceny na wyspie na Stawie Młyńskim w Barczewie, piękno muzyki oraz kunszt i profesjonalizm muzyków koncertujących na scenie, gwarantują niepowtarzalne wrażenia i obietnicę fantastycznie spędzonego czasu.

Program:

15.00 - Marcin Nowakowski – Kwartet.

17.30 - 19:00 - koniec jazzowej część popołudnia, przerwa.

19:00 - koncert Tomasza Stroynowskiego oraz Pawła Wojciechowskiego.



Do 31 lipca

Joan Miró – plakaty autorskie z kolekcji Jerzego Kurowskiego

Olsztyn

W ­Galerii­ Sztuki­ BWA­ w ­Olsztynie ­zaprezentowano sześćdziesiąt­ oryginalnych­ autorskich­ plakatów Joana­ Miró,­ które­ pochodzą­ z­ prywatnej­ kolekcji­ Jerzego­ Kurowskiego. Prawie­ wszystkie­ grafiki­ z lat­ 1953-1984­ wykonane ­zostały­ w­ technice ­kolorowej ­litografii.