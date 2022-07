Rząd przyspiesza wypłatę "czternastek"

Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia minister Marlena Maląg zapowiedziała wczesniejsze wypłaty niż poprzednio tzw czternastej emerytury.

- W tym roku czternasta emerytura będzie wypłacana wcześniej niż w ubiegłym roku – powiedziała. Jak wyjaśniła, "patrząc na wysoką inflację, została podjęta decyzja, że wypłacamy ją od 25 sierpnia".

Poinformowała również, że "wysokość tego świadczenia to minimalna emerytura, czyli na rękę będzie to 1217 zł dla tych osób, które otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości, ponieważ przy czternastej emeryturze jest kryterium dochodowe".



Awantura o "czternastkę"

Wypłata świadczenia nazywanego czternasta emeryturą wywoływała w ostatnim czasie szereg dyskusji i komentarzy poddających w wątpliwość czy należy wypłacać to świadczenie emerytom

Mimo tego, co proponuje poseł PO Tomasz Lenz, czternasta emerytura, będzie wypłacana. Pierwsza tura już pod koniec sierpnia - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewnił, że rząd nie planuje zmian w tym zakresie.

Tomasz Lenz w TVP Info wypowiadając się na temat inflacji powiedział: "Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek". "Czyli może jednak zawiesić czternastkę, piętnastkę" - dodał. "Jeżeli obiecujemy czternastkę, piętnastkę, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację" - mówił poseł.

Do tej wypowiedzi odniósł się w czasie czwartkowego briefingu prasowego Piotr Müller.

"Emeryci są tą grupą, która najmocniej odczuwa kwestie związane z wyższymi cenami, ponieważ ich koszyk produktowy złożony jest w głównej mierze z produktów, które mają stosunkowo wysoką inflację" - powiedział rzecznik rządu zapewniając, że „czternasta emerytura, która mimo tego, co proponuje poseł PO Tomasz Lenz, będzie wypłacana. "Rząd nie ma żadnych planów zmian w tym zakresie" - podkreślił Müller.

Zapowiedział, że "pierwsza tura świadczeń emerytalnych w zakresie czternastej emerytury będzie wypłacana pod koniec sierpnia". "Później przez wrzesień - w zależności, od tego, kto, w jakim momencie otrzymuje świadczenia emerytalne, w tym czasie otrzyma czternastą emeryturę" - wyjaśnił rzecznik rządu. Przypomniał, że to świadczenie na rękę wynosi 1 tys. 217 zł.

Zaznaczył, że "te świadczenia, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął w swoich ostatnich latach funkcjonowania są podtrzymane, a tam gdzie trzeba rozwinięte, tak jak chociażby - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe świadczenie dla osób, które posiadają małe dzieci, czy Wyprawka Szkolna". (PAP)