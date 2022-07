Ranking 2022: 7 najlepszych żeli do mycia twarzy

O tym, żeby regularnie myć ciało, wie i pamięta każdy. Więc dlaczego tak często odpuszczamy oczyszczanie twarzy, która jest przecież naszą największą wizytówką? Z odpowiednio dobranym kosmetykiem ta rutyna wreszcie stanie się przyjemnością. I to skuteczną!

Dobry żel do mycia twarzy nie musi być ani drogi, ani wymyślny. Czasem najlepiej działają proste rozwiązania i równie proste, naturalne składy. Choć oczywiście nie zawsze – niekiedy cera, zwłaszcza ta problematyczna, z mocno widocznymi niedoskonałościami, wymaga bardziej zaawansowanych technologii. Złota rada jest więc jedna: rozpoznaj potrzeby swojej skóry i oczyszczaj ją świadomie.

W dokonaniu wyboru pomoże Ci nasza mała ściąga (wszystkie preparaty są dostępne w sklepie MAKEUP).

Najlepszy żel do mycia twarzy – ranking

1. Nawilżający żel do mycia z kwasem hialuronowym APIS Professional

Tym razem żel do skóry potrzebującej miękkości i nawilżenia. Marka Tym razem żel do skóry potrzebującej miękkości i nawilżenia. Marka APIS Professional oferuje produkty głównie do użytku specjalistycznego, choć ten nadaje się również do domowej kuracji. Kwas hialuronowy, D-panthenol, wyciągi z aloesu i lukrecji – to dzięki tym składnikom twarz staje się gładka i młodzieńcza, jak nigdy wcześniej. Sprawdź sama.

2. Oczyszczający żel do mycia twarzy CeraVe

Choć marka wydaje się nie taka popularna, jak inne, to właśnie CeraVe jest w ostatnim czasie najchętniej kupowanym żelem do cery normalnej i tłustej. Przede wszystkim został pozbawiony sztucznego zapachu, a wszystko po to, by nadawał się nawet do skóry skłonnej do podrażnień – formuła została zatwierdzona przez National Eczema Association. Za skuteczne działanie odpowiadają: niacynamid, ceramidy i kwas hialuronowy. Żel pomaga usunąć sebum, reguluje pracę gruczołów łojowych, a robi to, nie naruszając bariery ochronnej naskórka. Polecany przez dermatologów.

3. Oczyszczający żel do cery tłustej i wrażliwej La Roche-Posay Effaclar

Wybawienie dla posiadaczy skóry z trądzikiem, świecącej się, a do tego mocno reaktywnej. Delikatna, a jednocześnie efektywna formuła Effaclar, opracowana we Francji, została pozbawiona parabenów, wysuszającego mydła, alkoholu i drażniących barwników. W ich miejsce pojawiły się kojąca woda termalna La Roche-Posay, gwarantująca fizjologiczne pH, oraz cynka PCA, który sprawia, że pory stają się mniej widoczne, a cera – bardziej matowa, zdrowa, bez połysku.

4. Antybakteryjny żel do mycia twarzy i ciała Bioderma Sébium

Żel Bioderma Sébium zamieniający się w przyjemną piankę nadaje się zarówno do oczyszczania cery, jak i całego ciała. Co więcej, jest wskazany jako zamiennik preparatów do depilacji, ponieważ łagodzi objawy zapalenia mieszków włosowych. Dzięki siarczanowi miedzi żel ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne – łagodzi zaczerwienienia, zmniejsza widoczność trądziku. Do tego matuje, ale nie wysusza. Dobry dla alergików.

5. Normalizujący żel myjący Ziaja Manuka

Żele do mycia twarzy, które są tanie, a działają jak profesjonalne kosmetyki z górnej półki? To możliwe! I Ziaja Manuka jest na to doskonałym przykładem. Ekstrakt z liści manuka, wraz z kwasem laktobionowym, alantoiną i witaminą B5, działa na wszelkie podrażnienia niczym kojące antybakteryjne lekarstwo. Cera staje się zdrowo promienna i wydziela zdecydowanie mniej sebum, a wszystko dzięki ściągająco-normalizującemu składnikowi zinc coceth sulfate.

6. Głęboko oczyszczający żel do skóry tłustej i trądzikowej Vichy Normaderm Phytosolution

Produkt o skuteczności potwierdzonej klinicznie. Zawiera cynk i miedź, które są odpowiedzialne za wyciszenie stanów zapalnych powodujących powstawanie wyprysków. Vichy Normaderm Phytosolution to także ekstrakt probiotyczny, który regeneruje skórę nieustannie zmagającą się z trądzikiem. Co ważne, formuła ma neutralne pH 5,5, więc nie wysusza – oczyszczanie jest niezwykle łagodne.

7. Żel myjący bez mydła Mixa Ekspert skóry wrażliwej

Coś dla osób potrzebujących delikatności. Hipoalergiczna formuła bez mydła i alkoholu etylowego nie wysusza ani nie powoduje powstawania zaskórników. Więcej, przede wszystkim je redukuje – regularnie stosowany żel Mixa, dzięki cynkowi, likwiduje niedoskonałości dzień po dniu. Kosmetyk powstał pod kontrolą medyczną – to musi działać!