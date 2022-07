Drogowe podsumowanie weekendu w Olsztynie

W ubiegły weekend na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 3 wypadków oraz 30 kolizji drogowych. Niestety, mimo licznych apeli w dalszym ciągu zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnych kierujących na „podwójnym gazie”, bez uprawnień czy piratów drogowych.

W piątek (22 lipca) policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego na DK 16, na wysokości miejscowości Wójtowo. Jego prawdopodobną przyczyną było niezastosowanie się do znaku „Stop” przez 52-letniego kierującego citroenem. Mężczyzna uderzył w 47-latka jadącego motocyklem. Motocyklista trafił do szpitala na badania.

Kilka godzin później (22 lipca) doszło do kolejnego zdarzenia w pobliżu miejscowości Wójtowo na DK 16 z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 40-letnia kierująca osobowym audi podczas zmiany pasa ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w 49-latka kierującego motocyklem. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach.

W piątek (22 lipca) wieczorem na al. Sikorskiego policjanci zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena, którego kierowca jechał z prędkością 127 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. 21-latek stracił już prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto został ukarany mandatem w kwocie 2500 złotych. Na jego konto wpłynie także 10 punktów karnych.

W niedzielę (24 lipca) funkcjonariusze z Olsztyna na al. Warszawskiej zatrzymali do kontroli osobowe renault. Jej powodem był styl jazdy kierującego, który wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu – gwałtownie hamował i jechał środkiem jezdni. Funkcjonariusze zaraz po podejściu do kierowcy wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 46-latka ponad 3 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień.

46-latek wkrótce stanie przed sądem i odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie autem bez uprawnień.