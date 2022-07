Szczęśliwy finał telenoweli ze stowarzyszeniem "Strzał w 10" i prezydentem Olsztyna w roli głównej

Działka sąsiaduje z blisko pół hektorowym gruntem, który od 2013 roku stowarzyszenie dzierżawi od miasta i na którym prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi "Razem".

— Wniosek, który skierowałem do Rady Miasta w maju zyskał aprobatę radnych i nieruchomość przy ul. Czapli mogła zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym, na rzecz "Strzału w 10" — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz — trzymam kciuki za stowarzyszenie i wierzę, że dzięki temu będzie mogło rozwijać swoją działalność, która znakomicie uzupełnia ofertę edukacyjną miasta i że dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły kontynuować naukę w jak najlepszych warunkach.

Tymczasem stowarzyszenie równolegle z załatwianiem formalności związanych z zakupem działki przygotowało projekt i planuje w przyszłym roku rozszerzyć ofertę kształcenia.

— Jesteśmy coraz bliżej spełnienia naszych marzeń — mówi Ewa Kowerzanow - Luto, prezes stowarzyszenia "Strzał w 10" — a w tych marzeniach zakładamy, że w drugiej połowie roku szkolnego dzieci będą już mogły się uczyć w nowej szkole. Będzie to placówka dla dzieci z trudnościami społecznymi, ale również dla dzieci z depresjami, bo widzimy że po pandemii jest ich coraz więcej. Chcemy by znalazły akceptację, miłość i zrozumienie. Do nowego obiektu przeniesiemy edukację klas 4 – 8 oraz zajęcia rehabilitacyjne.

Działka została sprzedana za 570 tysięcy złotych netto. Aby ułatwić stowarzyszeniu spłatę działki raty zostały rozłożone na 10 lat. Miesięczna rata będzie wynosić nieco ponad 50 tys. zł, może się zwiększyć wraz ze wzrostem stóp procentowych.

Stowarzyszenie oczywiście nie dysponuje tak dużymi środkami finansowymi, dlatego prowadzi zbiórkę. Każda osoba, która chce pomóc w rozwoju placówki może tam wpłacić dowolną kwotę.

W sprawę od początku była zaangażowana radna Marta Kamińska, która nie ukrywa zadowolenia ze szczęśliwego finału sprawy.

— Mam nadzieję że zawarta dziś umowa pozwoli Stowarzyszeniu Strzał w dziesiątkę na kontynuowanie szczytnej pracy na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Bardzo się cieszę, że ostatecznie możliwe było dojście do porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem i że dzięki temu w Olsztynie będzie mogła rozwijać się oferta edukacyjna dla dzieci z niepełnosprawnościami — komentuje radna.

Karol Grosz