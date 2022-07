W Łodzi powstał mural ukraińskiego artysty w podziękowaniu za wsparcie okazane dzieciom z Ukrainy

Stworzony przez Maksiova mural przedstawia motankę – popularną w Ukrainie lalkę tworzoną z nici i skrawków materiałów, która jest rodzajem talizmanu. Miejsce powstania pracy nie jest przypadkowe. Przy ul. Wygodnej 20 w Łodzi znajduje się Dom Dziecka nr 13, a mural jest symbolicznym darem artysty dla polskich dzieci i miasta, które pomaga Ukrainie. To także sposób na lepsze poznanie ukraińskiej kultury.

"Dzieci, które trafiają do polskich domów dziecka z ukraińskich placówek są szczególnie poszkodowane przez wojnę, a ich trauma zwielokrotniona. By ją przezwyciężyć potrzebują wszelkich form pomocy. Bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne, bezpieczne i przyjazne otoczenie, w którym dzieci mogą wyrażać swoje emocje. Wierzymy, że sztuka działa terapeutycznie, oswaja przestrzeń i ułatwia integrację w nowym miejscu" – powiedziała Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms, która sfinansowała przyjazd artysty do Łodzi.

Dodała, że praca Maksiova pomoże skupić uwagę różnych grup odbiorców na potrzebach ukraińskich, ale też polskich dzieci i zwiększyć szanse na pozyskiwanie dla nich wsparcia.

Oleksij Voiskam, bardziej znany jako Alex Maksiov, jest pochodzącym z Ukrainy artystą street artowym, który specjalizuje się w tworzeniu murali 3d, a więc takich, które dają wrażenie trójwymiarowości. Jego prace można zobaczyć w miastach Stanów Zjednoczonych, Turcji, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. W swoich pracach często nawiązuje do przyrody, tworząc interaktywne murale.

Dzięki staraniom Urban Forms do Łodzi przyjechała także żona Maksiova, której artysta nie widział od początku wojny w Ukrainie. Tania jeszcze w lutym wyjechała do Berlina. W Łodzi podjęła się udekorowania ścian świetlicy i klatki schodowej w Domu Dziecka nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 123, gdzie schronienie znalazły dzieci ewakuowane z Socjalno-Psychologicznego Centrum Rehabilitacji Dzieci z Równego i innych ukraińskich sierocińców. Inspiracją dla projektu były rozmowy Tani z dziećmi przebywającymi w ośrodku.

Fundacja Urban Forms w ciągu kilkunastu lat działalności doprowadziła do powstania ponad 150 murali, instalacji i mniejszych obiektów sztuki w przestrzeni publicznej Łodzi oraz innych miast w Polsce i za granicą. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak