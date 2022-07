Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii. - To bardzo ważny dzień, nie tylko dla naszej części Europy, ale to także bardzo ważny dzień dla przyszłych pokoleń Polaków i tych, którzy w tej części Europy będą żyli - mówił prezydent.

W piątek w Gdyni, na fregacie rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko, prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji. Wcześniej, czyli w środę, ustawy przyjął Senat, a Sejm uchwalił je 7 lipca.

Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.



Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych w trakcie podpisywania ustaw, na okręcie towarzyszyli dowódca 3 Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, szef BBN Paweł Soloch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jacek Siewiera oraz żołnierze i marynarze.

Prezydent po podpisaniu ustaw podkreślił, że to bardzo ważny dzień nie tylko dla Traktatu Północnoatlantyckiego, nie tylko dla naszej części Europy, dla basenu Morza Bałtyckiego i bezpieczeństwa tej części świata. "To także bardzo ważny dzień, wierzę w to, dla przyszłych pokoleń Polaków i tych, którzy w tej części Europy i świata będą żyli, będą budowali swoją doczesność i swoje szczęście" - powiedział.

Prezydent podziękował również polskim parlamentarzystom - posłom i senatorom - za fakt uchwalenia "w ekspresowym tempie" zgody na ratyfikację akcesji obu krajów skandynawskich do NATO. "Błyskawiczny przebieg prac, także i w Senacie, spowodował, że dziś, już 22 lipca, możliwe było podpisanie przeze mnie obu ustaw i skierowanie ich do publikacji, co de facto prawie że oznacza pełne zatwierdzenie przez Polskę wstąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział.

źródło: PAP