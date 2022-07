Czy Twoja galeria dba o swoich klientów?

Dziś wizyta w centrum handlowym to już nie tylko wyjście na zakupy, ale również forma spędzenia wolnego czasu. Galerie to ważne punkty w mieście, gdzie w jednym miejscu możemy załatwić wiele codziennych spraw, zrobić zakupy, zjeść, spotkać się ze znajomymi, to tu odbywają się wydarzenia kulturalne, społeczne, a nawet sportowe. Aplikacja sAPPort w Galerii Warmińskiej i Aurze Centrum to sposób na komfortowy i bezstresowy pobyt w centrum, dający poczucie bezpieczeństwa i pewności, że czekają nas naprawdę wygodne zakupy.

„sAPPort to prywatny, bezpłatny i ekskluzywny program concierge, który wpływa na poprawę nastroju podczas pobytu w galerii. Można bezpłatnie pobrać go z App Store lub Google Play. Po zarejestrowaniu się należy wybrać z listy Galerię Warmińską lub Aurę Centrum i można od razu przejść do zamawiania tego, co w danym momencie jest nam potrzebne. Zatem ściągnij sAPPort, miej przy sobie, bo nigdy nie wiesz kiedy się przyda” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager, NEPI Rockcastle.

Intuicyjne menu daje dostęp do darmowych udogodnień w kategoriach: dzieci, seniorzy, ułatwienia zakupowe, technika i komfort. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję w aplikacji, a następnie odebrać ją w wyznaczonym punkcie w centrum i cieszyć się bezproblemowymi zakupami! Usługi dostępne w sAPPort dzielą się na zwracalne (wynajem) i niezwracalne (produkty jednorazowe,

serwisy). I co najważniejsze są bezpłatne!

Dla rodziców i dzieci

sAPPort pomaga rodzicom odwiedzającym centrum handlowe ze swoimi pociechami, zarówno tymi najmłodszymi, jak i tymi, które samodzielnie przemierzają pasaże galerii. W sAPPorcie znajdziemy mnóstwo pomocnych rozwiązań, takich jak opaski identyfikacyjne dla dzieci z miejscem do zapisania numeru telefonu rodzica, jednorazowe śliniaczki, kocyki, możliwość podgrzania posiłku i wiele innych.

Dla osób starszych oraz z problemami zdrowotnymi

Galeria Warmińska i Aura Centrum dbają o to, by każdy klient czuł się komfortowo podczas pobytu w centrum. Dla osób starszych lub z pewnymi ograniczeniami fizycznymi zakupy mogą stanowić wyzwanie, dlatego program sAPPort w Galerii Warmińskiej umożliwia wypożyczenie wózka inwalidzkiego. Osoby wysoce wrażliwe i dzieci często bywają przytłoczone gwarem panującym w centrach handlowych. Z myślą o nich w sAPPorcie można wypożyczyć słuchawki wyciszające. Ograniczą ilość bodźców i sprawią, że wizyta w galerii

będzie znacznie przyjemniejsza.

Problemy techniczne i inne wyzwania

Rozładowany telefon lub akumulator, brak powietrza w oponach samochodu zdarzają w najbardziej nieoczekiwanych momentach i wymagają szybkiej reakcji. Dzięki sAPPortowi można wypożyczyć ładowarkę lub zamówić bezpłatna pomoc w uruchomieniu silnika lub napompowaniu opony samochodu. Wystarczy kilka kliknięć i sytuacja jest znowu pod kontrolą. W przypadku ulewy można liczyć na parasol, a także czyściki do butów. Są też jednorazowe maseczki i płyny odkażające.

Katalog dostępnych udogodnień jest stale rozszerzany. Program jest dostępny tylko dla zrejestrowanych użytkowników i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Rejestrując się w aplikacji można korzystać z usług w 12 centrach w Polsce należących NEPI Rockcastle. Są to: Galeria Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim, Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, CH Karolinka i Solaris Center w Opolu, Focus Mall Zielona Góra, CH Bonarka w Krakowie, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, CH Platan w Zabrzu, Galeria Warmińska i Aura Centrum w Olsztynie oraz Alfa Centrum w Białymstoku i Galeria Wołomin.

Nie warto czekać aż coś niespodziewanego przydarzy się podczas zakupów. Odwiedź Galerię Warmińską i Aurę Centrum, ściągnij sAPPort, miej go zawsze pod ręką i korzystaj w dowolnym momencie. Sprawdź co w aplikacji jest dla Ciebie najprzydatniejsze. Każdy z nas jest inny, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miej zainstalowaną aplikację, zapewnij sobie pełen komfort zakupów i poczuj się jak prawdziwy VIP!

