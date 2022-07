Dwie apelacje w sprawie byłego prezydenta Olsztyna

Jak poinformowała nas sędzia Marta Banaś-Grabek, rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Olsztynie jedna apelacja została złożona przez pełnomocnika reprezentującego Skarb Państwa, reprezentowanego przez prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, a druga przez prokuraturę.

Natomiast były prezydent Olsztyna tego nie zrobił.

— Nie będziemy składać apelacji — zapowiedział już wcześniej adwokat Marek Gawryluk, pełnomocnik Czesława Jerzego Małkowskiego.

Apelacje oznaczają kolejne miesiące batalii sądowej. Choć też sąd apelacyjny może podnieść kwotę zadośćuczynienia, tak jak to zrobił w przypadku uniewinnionego od wszystkich zarzutów Zenona Procyka, byłego prezesa SM Pojezierze. Początkowo Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał mu kwotę 600 tys. zł, ale Sąd Apelacyjny w Białymstoku przychylił się do wniosku pełnomocnika byłego prezesa i przyznał mu kwotę trzy raz wyższą — 1,8 mln zł. A trzeba pamiętać, że były prezydent Olsztyna domagał się 2,5 mln zł tytułem zadośćuczynienia, a sąd przyznał mu 2 mln zł plus prawie 300 tys. zł odszkodowania.



Sąd mógł zająć się sprawą Czesława Jerzego Małkowskiego o odszkodowanie po tym, jak Sąd Najwyższy w styczniu tego roku oddalił dwie kasacje w sprawie uniewinnionego prawomocnym wyrokiem byłego prezydenta Olsztyna. Wniosły je Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oraz kobieta, która oskarżała Czesława Jerzego Małkowskiego o gwałt. W obu przypadkach sąd uznał kasacje za bezzasadne.

am