Awantura na Starym Mieście w Olsztynie. Dwóch bandytów pobiło turystów z Izraela

Wczoraj około godz. 21 dwóch agresywnych mężczyzn zaczepiało przechodniów na Starym Mieście w Olsztynie. Jak relacjonuje nasz informator "Tych dwóch bandytów pobiło turystów z Izraela. Dzwoniłem na policję i mówiłem, że demolują i biją następnych przechodniów. Było mi wstyd przed gośćmi z innego kraju."

Policjanci potwierdzają, że podejmowali interwencje w tej spawie.

— We wtorek wieczorem (19.07.2022) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że dwóch mężczyzn na terenie Starego Miasta awanturuje się i zaczepia przechodniów. Agresywni mężczyźni zostali ujęci przez pracowników ochrony jednego z lokali, a następnie przekazani interweniującym policjantom. 27 i 29-latek byli kompletnie pijani. W organizmie pierwszego z nich krążyło blisko 2 promile, a drugiego – blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyźni ze względu na stan upojenia alkoholowego trafili do izby wytrzeźwień.

Na tę chwilę do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie wpłynęło żadne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie (stan na dzień 19.07.2022). Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie nie miało podłoża narodowościowego — informuje nas sierż. szt. Andrzej Jurkun.