Grupa PGE: nie ma nadzwyczajnych zysków w energetyce

Obserwując otoczenie rynkowe oraz rynek surowców, PGE wskazuje, że ceny węgla w 2022 r. mogą wzrosnąć średniorocznie o ok. 190 proc. w porównaniu do 2021 r., cena gazu w 2022 r. o ok. 210 proc., a uprawnień do emisji CO2 o ok. 140 proc. Podczas gdy w tym samym okresie cena energii elektrycznej powinna wzrosnąć o ok. 110 proc. Oznacza to, że koszty produkcji energii mogą wzrosnąć istotnie więcej od wzrostu przychodów z jej sprzedaży.