Napad rabunkowy przed bankiem w Warszawie. Świadek zdarzenia donosi: Konwojent leżąc strzelił do bandytów 7 razy

Konwojent wychodził właśnie z banku, kiedy podbiegło do niego kilku mężczyzn. Na początku chcieli go zaatakować nożem, on bronił się przed tym. Uderzyli go bardzo mocno w głowę. Konwojent upadł, a oni zabrali mu wtedy walizkę. Leżąc strzelił do nich 7 razy” - powiedział reporterowi PAP świadek zdarzenia. Sprawców szuka policja.