Więcej zapłacimy za śmieci? Kiedy wzrosną nam rachunki w Olsztynie?

Czy mamy się przygotować na wzrost opłat za wywóz śmieci? Miesięczna opłata może wzrosnąć średnio od 2 do 4 zł od osoby. Taką podwyżkę zapowiada prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tomasz Uścinski wylicza, że drożeje paliwo, samochody i utylizacja odpadów. Właśnie dlatego rząd daje zielone światło na podwyżki opłat za śmieci. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii ruszyły prace nad specustawą pozwalającą na renegocjowanie kontaktów z samorządami. Jak tłumaczą rządzący, w warunkach gwałtownie rosnących kosztów specustawa ma pomóc firmom zajmującym się wywózką i przetwarzaniem śmieci nie tylko w zachowaniu rentowności kontraktów, ale w ogóle umożliwić wywiązywanie się z umów zawartych głównie z samorządami. Zatem czy w Olsztynie szykują się nam podwyżki?

Wieści z ratusza

— Na razie nie ma takich planów — odpowiada Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza.

W Olsztynie cena odbioru odpadów jest połączona z ilością zużywanej wody. Za każdy zużyty metr sześcienny wody trzeba zapłacić 9,70 zł za odbiór odpadów. Wcześnie płaciliśmy 8,40 zł. Ostatnia podwyżka weszła w życie w kwietniu 2022 roku. Ratusz tłumaczył wówczas, że wyższe stawki za wywóz śmieci to konieczność, bo całkowity wzrost kosztów gospodarowania systemem odpadów komunalnych w mieście wzrósł o 15 proc. Czy da się utrzymać tę cenę?

— Wzrost cen paliw w sposób znaczący wpłynął na koszty, jakie ponosi spółka w zakresie odbioru odpadów. Dotyczy to odbioru odpadów od mieszkańców, jak również innych usług transportowych świadczonych m.in. dla ZGOK Sp. z o.o. — tłumaczy Michał Lubieniecki, dyrektor zarządzający firmy Koma, która w Olsztynie odbiera odpady. — W przypadku umów m.in. z samorządami zawartych w latach poprzednich i zawierających zapisy umożliwiające zmiany cen jednostkowych za odbiór odpadów, jako spółka wystąpiliśmy z wnioskami o ich zmianę, załączając szczegółowe kalkulacje cen paliw, jakie były przed dniem 24 lutego (przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą — red.), a cenami funkcjonalnymi na rynku paliw w dniu sporządzania wniosków. W zdecydowanej większości nasze wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

I dodaje: — W przypadku umów zawartych z gminą Olsztyn są to nowe umowy obowiązujące od początku tego roku, co uniemożliwia w bieżącym roku ich aneksowanie w zakresie wynagrodzenia pomimo sytuacji, jaka wystąpiła. W związku z powyższym całość wzrostu kosztów transportu spółka pokrywa ze środków własnych. Będziemy jednak chcieli skorzystać z możliwości zmiany wynagrodzenia w roku 2023.

Ile więcej zapłacimy?

Tomasz Uściński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, zauważa w rozmowie z radiem Zet, że skala podwyżek, jakie w portfelach odczują mieszkańcy, może być różna. Wszystko zależy od zapisów w poszczególnych kontraktach z samorządami i od skali strat danej firmy. Wylicza jednak, że jeśli ktoś płaci dziś za wywóz śmieci 24-25 zł, to musi się spodziewać podwyżki do poziomu 30-35 zł. Podkreślił, że miesięczna opłata za wywóz odpadów miałaby wzrosnąć średnio od 2 do 4 złotych na osobę. Nawet jeżeli patrząc na same liczby nie jest to wzrost duży, to trzeba pamiętać, że… drożeje w zasadzie wszystko. Od nowego roku droższy będzie także między innymi prąd. Trudno też przewidzieć, ile będzie kosztowało paliwo. Ceny tankowania i energii elektrycznej mają przełożenie na większość artykułów. Planuje się także wzrost cen alkoholu i papierosów.

ADA ROMANOWSKA

W kwietniu 2022 roku ceny za wywóz odpadów wzrosły. Zwiększone jednak zostały ulgi: dla rodzin wielodzietnych — z 5 do 6 zł miesięcznie za każdego członka rodziny z danej nieruchomości. Większa jest też zniżka dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy sami kompostują bioodpady — z 40 groszy za 1m3 zużytej wody miesięcznie do 50 groszy.

W Olsztynie cena odbioru odpadów jest połączona z ilością zużywanej wody. Za każdy zużyty metr sześcienny wody trzeba zapłacić 9,70 zł za odbiór odpadów

Fot. Zbigniew Woźniak