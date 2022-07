To będzie najpiękniejszy mural w Olsztynie. Przy ul. Mazurskiej powstaje prawdziwe arcydzieło

Ta przestrzeń ma szansę stać się miejscem spotkań mieszkańców, być może nie tylko okolicznych kamienic. Zazielenione, estetyczne, urządzone z najnowszymi ekologicznymi trendami zwiększy komfort życia.

— Obecnie podwórko jest zaniedbane i odstrasza — uzasadniają pomysłodawcy projektu. — Widzimy w nim świetny potencjał do zielonego miejsca spotkań, miejsca wytchnienia i relaksu. Zrewitalizowane podwórko będzie zachęcało do dbania o nie i inspirowało do kolejnych inicjatyw sąsiedzkich.

Projekt to kontynuacja działań programu Podwórka z Natury 2021. Mieszkańcy zapowiedzieli m.in. wykonanie dwóch kącików rekreacyjnych oraz odpowiednich nasadzeń. Wśród niezbędnych działań jest też wymiana nawierzchni na przepuszczającą wodę - w ten sposób zapewniana jest retencja wody i minimalizowane niebezpieczeństwo zalań przy intensywnych opadach.

Jednym z elementów projektu jest ozdobienie podwórza niezwykłym muralem. Obraz ma wymiary ok. 13,5 na 9,5 metra i będzie zrobić jedną ze ścian budynku przy ul. Mazurskiej 15a. To impresja na temat regionalnej natury przedstawiająca zwierzęta i rośliny.

Praca jest wykonywana przy użyciu profesjonalnych farb, które mają gwarantować niezmienny wygląd muralu, odpowiednie nasycenie kolorów, odporność na czynniki atmosferyczne przez co najmniej 60 miesięcy.