Sędzia Paweł Juszczyszyn pod sądem w Olsztynie: Już pięć lat walczymy o praworządność w Polsce

Dziś (18 lipca) o godz. 18 pod Sądem Rejonowym w Olsztynie, jak co miesiąc odbył się protest przeciwko reformie sądownictwa w Polsce. Dzisiejsza data była o tyle wyjątkowa, że uczestnicy już od pięciu lat co miesiąc spotykają się o tej samej porze, w tym samym miejscu, żeby wyrazić swój sprzeciw.

Pierwszy protest wyrażający sprzeciw wobec reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce odbył się 18 lipca 2017 roku. Od tamtej pory, co miesiąc o godz. 18 lokalni działacze Komitetu Obrony Demokracji manifestują swoje niezadowolenie. Nie inaczej było dzisiaj, kiedy to duża grupa osób przez Sądem Rejonowym w Olsztynie zebrała się, żeby wyrazić swój stanowczy sprzeciw i wyrazić wobec reformy.

— Chciałabym żebyśmy wszyscy cofnęli się myślą o 5 lat, do 2017 roku. Kiedy po raz pierwszy wyszliśmy tłumnie na ulice w obronie wolnych sądów. Kiedy spotykaliśmy się tu przez ponad tydzień, codziennie, w reakcji na próbę wtedy jeszcze w 2/3 nieudaną zawłaszczenia KRS, SN sądów powszechnych. Kiedy mogło się nam wydawać że skandaliczna próba podporządkowania sobie sądów jest już tak dalece sprzeczna z Konstytucją podstawowymi zasadami ustroju demokratycznego, że dalej to obecna władza choćby chciała to się nie posunie — mówiła Marta Kamińska przewodnicząca KOD-u w woj. warmińsko-mazurskim — Czasami może się wydawać, że ta walka nie ma sensu, czasami może już braknąć sił, ale dla naszego dobra dla przyszłości naszego kraju, jeszcze trochę wytrwajmy. Ja cały czas mam nadzieję że to już niedługo, jak przywrócimy w Polsce rządy prawa — podsumowała Marta Kamińska.

Na dzisiejszym proteście przemawiał zarówno niedawno przywrócony do pracy sędzia Paweł Juszczyszyn jak i sędzia Ewa Kurasz, która przez pięć lat opuściła niewiele comiesięcznych protestów.

—To raczej smutna rocznica — powiedział sędzia Paweł Juszczyszyn — Fakt, że już piąty rok spotykamy się pod sądami w całej Polsce nie jest powodem do radości. Pamiętam jak 4 lutego 2020 roku nielegalna Izba Dyscyplinarna zawiesiła mnie w prawach sędziego. Na swoją prywatną skrzynkę dostawałem wiele zdjęć z protestów. Największe wzruszenie, które sprawiało, że do oczu napływały mi łzy ogarniało mnie, gdy widziałem protesty z małych miejscowości, w których udział brały dwie, trzy, a czasami jedna osoba. Nie patrzmy ilu nas jest, ale patrzmy za czym się opowiadamy. My twardo stoimy na straży konstytucji, demokracji i wartości wspólnych wszystkim Europejczykom — mówił sędzia Juszczyszyn.

I dodał: Władza przychodzi i odchodzi, dlatego warto być przyzwoitym. Warto był wiernym swoim przekonaniom i stać na straży wartości. Postępując w taki sposób wcześniej czy później odzyskamy Polskę praworządną. Tego sobie i państwu życzę.

— Cieszy mnie fakt, że znajdą się obywatele, którzy będą okazywać nam wsparcie, kiedy my będziemy bronić naszego przyrzeczenia i przepisów prawa. Dla mnie, jako dla sędziego ta świadomość jest niesamowitą motywacją, szczególnie kiedy wiesza się na nas psy. To, że Paweł (Juszczyszyn -red) wrócił do pracy nie oznacza jeszcze, że jest dobrze. Wciąż mamy jeszcze pięciu zawieszonych sędziów. Nasza walka nie może się skończyć. Mam nadzieję, że dzięki waszej determinacji uda się przywrócić niezależne sądy i niezawisłych sędziów w Polsce — powiedziała sędzia Ewa Kurasz.

Z okazji 5. rocznicy protestów przed Sądem Rejonowym w Olsztynie KOD przygotował specjalny film przedstawiający historię ich protestów.

