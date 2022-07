Nocna Warmia na Dzień Dobry

Zaczęło się to już w 1945 roku.

- Ziemie południowych Prus Wschodnich, włączone do Polski nazwano Okręgiem Mazurskim, jedną z pierwszych gazet "Wiadomościami Mazurskimi", muzeum było mazurskie, regionalny instytut naukowy też nazwany mazurskim, mazurskie były spółdzielnie handlowe, sklepy spożywcze...Skąd zatem przyszło to spostrzeganie Warmii jako Mazur...głównie z tego powodu, iż we władzach znajdowało się wielu przedstawicieli ludności mazurskiej - napisał Stanisław Achremczyk, Warmia , Littera 2000

A tak to widział Alojzy Śliwa (1885-1969) prozaik, poeta, publicysta, działacz społeczny. Warmiak, z Skajbot w tymże 1945 roku:

Gdym powrócił na Warmię

dziw mnie spotkał - jako żyję

na Warmię przyjechałem

a Mazury tu zastałem

Lecz gdzie wzrok mój rzucę - wszędzie

Czy w gazecie, czy w urzędzie

Wszystko głosi - nawet mury

że tu teraz są Mazury

Igor Hrywna