Na prośbę pisarza z Olsztyna Jakuba Żulczyka wafle Familijne wznowiły produkcję smaku chałwowego

Jakub Żulczyk zwrócił uwagę na brak jego ulubionych wafli chałowych. Producent wziął sobie jego słowa do serca i wznowił produkcję smaku. Pisarz z Olsztyna otrzymał obfity zapas.

Jakub Żulczyk, autor m.in. „Ślepnąc od Świateł” czy thrillera „Wzgórze psów”, wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. W maju zamieścił na swoim Facebooku wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów z pytaniem o dostępność wafli Familijnych o smaku chałwowym. Potrzebował ich, żeby pracować. Dodał, że, chrupiąc wafle chałwowe, napisał swoje cztery ostatnie powieści.

— Słuchajcie będzie z tego beka na pół internetu, ale pies to gonił, są rzeczy ważniejsze niż poważny wizerunek, poza tym jest to sprawa kluczowa dla mojej dalszej pracy pisarskiej, piszę o tym tutaj bo już nie mogę tego wytrzymać, czy ktoś wie do diabła dlaczego firma Jutrzenka wycofała chałwowy smak wafli Familijnych? Czy ktoś wie gdzie może jeszcze można je nabyć? — spytał Jakub Żulczyk.

Wafle chałwowe ustąpiły niedawno miejsca nowym smakom. Jednak marka Familijne postanowiła raz jeszcze uruchomić produkcję smaku chałwowego. W efekcie powstało kilkaset opakowań wafli chałwowych. Ponad 300 z nich trafiło prosto do domu pisarza.