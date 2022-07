Sportowe święto w Olsztynie. AZS UWM Olsztyn Lakers zagra mecz o mistrzostwo w PFL2

Finałowy mecz o mistrzostwo w PFL2 to jeden z najważniejszych momentów w historii olsztyńskiej drużyny. Wiele wskazuje na to, że Lakersi, drużyna z najlepszym bilansem zwycięstw po sezonie zasadniczym, są gotowi na sięgnięcie po puchar. Ich motywację z pewnością będzie podsycał fakt, że grają na swoim boisku oraz to, że w przeciwnej drużynie jest kilku zawodników, którzy stanęli im na drodze do mistrzostwa w PLFA2 w 2016 roku.

Sportowe emocje to najważniejszy, ale niejedyny powód, by towarzyszyć futbolistom z Olsztyna w ich walce o zwycięstwo. Zawodnicy AZS UWM Olsztyn Lakers przyzwyczaili już swoich kibiców, że ich mecze są wydarzeniami dla całych rodzin. Poza konkursami w przerwie meczu i pysznym jedzeniem, pojawią się więc atrakcje dla najmłodszych, czyli m.in. uwielbiane przez dzieci dmuchańce, a sponsor główny OZE Projekt zapewni słodki poczęstunek i malowanie twarzy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przygotuje z kolei specjalną strefę relaksu z planszówkami w roli głównej.

— Mamy nadzieję, że wesprzecie nas swoją obecnością i dopingiem z trybun – mówią olsztyńscy futboliści, zapraszając na sobotni mecz w Kortowie.

AZS UWM Olsztyn Lakers to jedyna na Warmii i Mazurach drużyna futbolu amerykańskiego. Tworzy ją kilkadziesiąt osób w wieku od 16 do 40 lat.

Lakersi przeszczepiają na polski grunt nie tylko wciąż mało znany w naszym kraju sport, ale i towarzyszącą futbolowi amerykańskiemu kulturę, dla której tak ważna jest integracja społeczności.