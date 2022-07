[VIDEO] Brad Pitt i Magda Gessler razem w trailerze „Bullet Train”

„Bullet Train” to produkcja w reżyserii Davida Leitcha, która trafi do kin już 5 sierpnia. Dzięki zbliżającej się premierze Magda Gessler mogła wystąpić w trailerze filmu razem z.... Bradem Pittem!

Grupa zabójców zamknięta w niewielkim pociągu jadącym do Tokio? To brzmi jak idealny film akcji. Brad Pitt wciela się w postać zabójcy o imieniu „Ladybug”. W trakcie podróży poznaje innych „przyjaciół po fachu”, a co gorsza okazuje się, że ich zlecenia są ze sobą powiązane.

Portal TYLKO HITY! udostępnił materiał promocyjny z udziałem znanej i przez wielu Polaków uwielbianej restauratorki. Reklama, będąca krótkim filmikiem przedstawia scenę walki w pociągu.

„Ladybyg” zaczyna bić mężczyznę, który zauważył u niego broń. Co ważne, mężczyźni siedzieli wtedy w strefie ciszy. Całą walkę przerywa im Magda Gessler upominając ich, że są za głośno.