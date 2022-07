Trzech chętnych do projektowania ośrodka piłkarskiego

Planowany Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego ma się dzielić się na dwie strefy. Jedna będzie przeznaczona do przeprowadzania rozgrywek co najmniej IV ligi, natomiast druga to teren szkoleniowy.

Postępowanie mające wyłonić projektanta obiektu jest wieloetapowe. Spośród pięciu podmiotów, jakie zgłosiły się na początku postępowania, zostały wyłonione trzy, które zostały zaproszone do złożenia ofert. Wszystkie skorzystały z tej możliwości.

APA ARCHES z Poznania ma w swoim portfolio m.in. koncepcja modernizacji stadionów w Gnieźnie, i w Stalowej Woli oraz projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Bydgoszczy. MD Polska ze Szczecina zajmowała się np. dokumentacją związaną z modernizacją areny lekkoatletycznej dla Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie, koncepcję modernizacji kortów tenisowych w Szczecinie i koncepcją wraz z dokumentacją na modernizację stadionu piłkarskiego Stargardzie. Natomiast pracownia Szymon Kita PRIMTECH z Tarnowskich Gór zajmowała się zadaniami związanymi m.in z zagospodarowaniem terenu i budynków klubowych w Sosnowcu, stadionem w Radzionkowie czy boiskami i obiektami sportowymi w Koszęcinie.

- O tym, jakie ceny zostały zawarte w ofertach, będziemy mogli poinformować po otwarciu ostatecznych propozycji albo po unieważnieniu postępowania - mówi dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych, Barbara Tulibacka.

Kwota, jaka została przeznaczona na to zadanie, to niemal 1,2 mln złotych. Teraz komisja sprawdza poprawność złożonych dokumentów. Natomiast negocjacje z oferentami najprawdopodobniej odbędą się w sierpniu. Po nich poznamy ostateczne propozycje pracowni biorących udział w postępowaniu.

Przy al. Sybiraków mają zostać zaprojektowane łącznie cztery boiska piłkarskie, budynek mieszczący zaplecze ośrodka, budynek będący zapleczem boiska głównego i trybuny oraz zadaszonej dwustronnej trybuny dla boisk.