Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: na kota nie trzeba zezwolenia

— Kot domowy w świetle przepisów prawa nie jest inwazyjnym gatunkiem obcym — informuje

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. — Kot domowy nie występuje na liście krajowej, ani unijnej z wykazem inwazyjnych gatunków obcych (IGO), nie jest więc inwazyjnym gatunkiem obcym stwarzającym zagrożenie dla Polski lub Unii Europejskiej. Kot domowy nie jest objęty zakazami, jakie obowiązują w stosunku do IGO z wymienionych list — czytamy na stronie GDOŚ.

— Właściciele kotów domowych nie są zobowiązani do podejmowania działań wskazanych w ustawie o gatunkach obcych – m.in. nie muszą uzyskiwać zezwoleń na ich przetrzymywanie. Kot domowy może też być legalnie, bez stosownych zezwoleń, sprzedawany i kupowany — informuje GDOŚ

Zatem zakwalifikowanie przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk kota do inwazyjnych gatunków obcych nie są związane z kwestiami obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej przepisów prawa.

— Należy przy tym zwrócić uwagę, że kot domowy może stanowić poważne zagrożenie dla zwierząt dziko żyjących w środowisku przyrodniczym – zwłaszcza dla ptaków – dlatego nie powinien być wypuszczany przez właścicieli na zewnątrz bez odpowiedniego nadzoru — czytamy na stronie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Przepraszamy za brak precyzji w tekście w dzisiejszej GO na ten temat.

