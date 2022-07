Prezydent Olsztyna przekazał bilety na Campus do rąk uczestników

Symbolicznego przekazania biletów dokonał Prezydent Olsztyna. Łącznie na przełomie sierpnia i września w Kortowie spotka się 1300 młodych ludzi.

— Nie mam wątpliwości, że skorzystacie na tym wydarzeniu — mówił prezydent Piotr Grzymowicz. — To do Was należy przyszłość, to od Was zależy przyszłość nas wszystkich.

Symboliczne bilety trafiły do rąk trojga młodych olsztynian - Emilii, Krystyny i Adriana.

Campus Polska Przyszłości to ponad 200 wydarzeń merytorycznych, kulturalnych, sportowych a także rozrywkowych. To wykłady, panele, debaty i warsztaty ale także spektakle teatralne, koncerty i imprezy sportowe.

Wydarzenia w Polsce, w Europie i na świecie, jakie powinno być społeczeństwo przyszłości, prawa człowieka, kultura, technologia, zdrowie i sport - to zagadnienia, wokół których będzie budowana dyskusja. Wśród gości są m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, więzień Auschwitz Marian Turski, Tomasz Terlikowski, Adam Bodnar czy Garry Kasparov.



Campus Polska Przyszłości odbędzie się w Olsztynie w dniach 26 sierpnia - 1 września.