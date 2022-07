Strażak z Mrągowa uratował tonących w Jantarze

Zaczęło się od tego, że w wodzie przy plaży w Jantarze topiła się jedna osoba. Inni ludzie chcieli jej pomóc i stworzyli tak zwany łańcuch życia. Niestety niektórych z nich porwały fale i oni również potrzebowali pomocy ratowników. W sumie topiło się pięć osób. Nie odnaleziono osoby, która miała się topić. Plażowicze, którzy weszli do wody i utworzyli łańcuch życia w poszukiwaniu osoby topiącej się, mogły zostać wprowadzone przez kogoś w błąd i w wodzie mogło nikogo nie być.

W Jantarze wypoczywał mł. asp. Przemysław Kaczmarczyk z mrągowskiej straży pożarnej, który natychmiast ruszył na pomoc. — Dzięki wysokiemu poziomu wyszkolenia oraz wiedzy specjalistycznej Przemkowi udało się uratować dwie osoby! Najpierw wypłynął on w morze i uratował mężczyznę, który zniknął już pod powierzchnią wody. Bez żadnego sprzętu narażając własne życie zanurkował i znalazł go pod wodą, podjął na powierzchnię i doholował do brzegu ! Następnie wypłynął na pomoc kobiecie porwanej przez fale, którą też udało mu się bezpiecznie doholować do brzegu! Można śmiało powiedzieć, że Przemek uratował życie dwóch osób — czytamy na FB Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie.