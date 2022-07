Trzydzieści zdjęć w trzydziestu lokalach

Warmia i Mazury to nasz dom, miejsce stworzone do kreowania i tworzenia. Piękno regionu, jego wciąż niezakłócona naturalność, bogactwo przyrody i rozległość krajobrazu sprzyjają fotografowaniu. Wielokulturowa historia i multinarodowość sprawiają, że przeplatają się tu różnorodne wpływy, widoczne zarówno w architekturze, jak i w regionalnej kuchni.

— W tym roku napisaliśmy ofertę do projektu „Oko Promocji”. Jest to konkurs grantowy, na który udało nam się zdobyć dofinansowanie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. To właśnie za pomocą zdjęć i stworzenia największej galerii fotograficznej w regionie chcemy promować Warmię i Mazury — mówi koordynator projektu, fotograf Piotr Wyrzykowski.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR zaprosiło lokalne grupy twórcze i miłośników fotografii przyrody, krajobrazu i architektury do udziału w niezwykłym wydarzeniu — tworzeniu największej galerii fotografii „W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury”. Do konkursu napłynęło prawie 300 fotografii 70 autorów.

— Będzie to wyjątkowa inicjatywa widoczna w Olsztynie. 30 najpiękniejszych fotografii wybranych w konkursie zostanie wywieszonych w 30 lokalach gastronomicznych i usługowych na terenie olsztyńskiego centrum, Starego Miasta i okolic. Będą to lokale, które wychodzą na najładniejsze uliczki naszego miasta. Galeria pojawi się jeszcze w trakcie wakacyjnego sezonu i będzie dostępna do końcu roku. Każda witryna jest wyjątkowa, fotografie znajdą się w ręcznie wykonanych, ozdobnych ramach dopasowanych do stylu lokalu — informuje Wyrzykowski.

Podczas przedsięwzięcia organizowane będą InstaMeety (spotkania społeczności instagramowych polegające na wspólnym robieniu zdjęć), miniwernisaże, konkursy, spotkania z autorami i gry miejskie. Do dyspozycji mieszkańców i turystów zostanie wydrukowanych kilka tysięcy darmowych pocztówek z reprodukcjami nagrodzonych fotografii. Powstanie także nowa trasa turystyczna śladem witryn, którą zostanie otwarta wspólnie z Warmińsko-Mazurskim oddziałem PTTK.

— Jako koordynator projektu uznałem, że Fotograficzna Mapa Warmii może być elementem dodanym do „W ramach witryn”. Zarówno trasa turystyczna, jak i 30 witryn na terenie starówki będą widoczne jako interaktywna mapa naszego projektu — informuje fotograf i dodaje: — Fotograficzna Mapa Warmii to serwis, który prowadzę sam — jest moim konikiem. Pomysł powstał, kiedy parę lat temu firma Google zamknęła stronę, która nazywała się Panoramio i usunęła galerię zdjęć. Bardzo dużo osób zamieszczało tam swoje prywatne fotografie okolic. Mi było strasznie ich szkoda — wtedy zaprosiłem garstkę osób, która w regionie Warmii i Mazur najczęściej się tam udzielała. Chciałem, żeby przenieśli swoje fotografie na Fotograficzną Mapę Warmii. Niektórzy dołączyli do tego projektu, inni nie, pojawili się również nowi użytkownicy — mówi Piotr Wyrzykowski.

— Na stronę każdy może dodać zdjęcie. Instrukcja jest dość prosta, warto się podpisać, można dodać również swoją stronę lub profil na Instagramie — ja zatwierdzam zdjęcie, a mapa rośnie. Dobrych parę godzin klikania i oglądania zdjęć gwarantowane — tłumaczy fotograf. — To przewodnik po miejscach o bogatym fotograficznym potencjale znajdujących się na Warmii i w jej najbliższym otoczeniu. Mapa przeznaczona jest dla fotografów, ale także dla turystów. Na stronie istnieje możliwość filtracji miejsc pod kątem architektury, czy też brzegów jezior i rzek. Nie jest to kompletna mapa warmińskich zabytków — to czysto subiektywny zbiór pięknych, malowniczych lokalizacji.