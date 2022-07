Trasa Olsztyn-Ostróda zablokowana. Zderzenie dwóch ogromnych ciężarówek, trwa akcja ratunkowa

Dziś ok. godz 11:20 doszło do wypadku na DK16 na trasie Olsztyn-Ostróda w miejscowości Stare Jabłonki. W zdarzeniu brały udział dwie ciężarówki. Aktualnie droga jest całkowicie zablokowana a policjanci prowadzą kierowców przez objazdy.

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. 11:20. Z nieznanych jeszcze przyczyn doszło do czołowego zderzenia ciężarówki z dźwigiem. Aktualnie trwa akcja ratunkowa kierowcy dźwiga, który został zakleszczony w kabinie. Policjanci obecnie prowadzą czynności mające na celu ustalić przebieg i okoliczności wypadku.

Ciężarówki zderzyły się na DK16 na wysokości zjazdu na Stare Jabłonki. Policjanci prowadzą kierowców na objazd przez Stare Jabłonki i starą "szesnastkę".

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wszystko wskazuje na to, że nie służby nie zdążą udrożnić drogi przez popołudniowym szczytem komunikacyjnym.