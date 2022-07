Opozycja ma receptę na drożyznę

Inflacja, która w czerwcu wyniosła 15,6 proc., coraz bardziej daje się nam we znaki, drenując kieszenie Polaków — Dzisiaj debatę publiczną zdominowała kwestia drożyzny i trudno się temu dziwić — mówił na wtorkowej konferencji w Olsztynie poseł KO Janusz Cichoń. — Rządzący, czyli rząd i NBP wyraźnie z problemem sobie nie radzą.

A problem narasta, co też pokazuje raport NBP o inflacji, który ukazał się we wtorek. — W tym raporcie czytamy, że nie jest tak jak powiedział prezes NBP, że w te wakacje będziemy mieli szczyt inflacji — stwierdziła obecna na konferencji poseł KO Izabela Leszczyna. — W raporcie czytamy, że szczyt inflacji przypadnie na drugi kwartał przyszłego roku. Zgodnie z przewidywaniami inflacja wyniesie prawie 19 proc. Biorąc pod uwagę, że wszystkie analizy NBP do tej pory jakby zaniżały prognozowaną inflację, to być może możemy się spodziewać w przyszłym roku inflacji powyżej 20 proc. PKB ma spaść w pierwszym kwartale przyszłego roki do 0,5 proc. Jeśli ta dana jest lekko podkręcona, do czego niestety nas bank centralny ostatnio przyzwyczaił, to mamy książkowy przykład stagflacji — wysokie ceny, wysoką inflacja i spadek wzrostu gospodarczego, czy wręcz recesja. To jest bardzo groźny scenariusz.

Jak dodała posłanka KO złożyła do Sejmu projekt ustawy, który pozwala NBP wyemitować obligacje antydrożyźniane, które ratowałaby oszczędności Polaków. Takie obligacje mogły kupić każdy, ale maksymalnie za kwotę 50 tys. zł. Byłyby to dwuletnie obligacje, ze zmienną stopą oprocentowania — inflacja plus 1 procent.

— Czyli w obecnych realiach byłoby to 15,6 proc. plus 1 procent — wyjaśnił poseł Cichoń.

am