Warsztaty dla dzieci z Ukrainy / Дітячі майстер-класи для дітей з України

Zajęcia, wycieczki, wspólne gry i zabawy - w poniedziałek (11 lipca) ruszył cykl warsztatów letnich dla dzieci z Ukrainy. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Olsztyna, Miejskiego Ośrodka Kultury, Fundacji Przyszłość Dla Dzieci oraz olsztyńskiego środowiska ukraińskich migrantów.

Warsztaty "Dwa skrzydła lata" odbywają się w budynku po byłym domu dziecka przy ul. Korczaka.

- Zakończyliśmy remont tego obiektu i chcemy żeby te korytarze jak najszybciej wypełnił gwar rozmów i dziecięcy śmiech - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Na razie ukraiński rząd zaostrzył przepisy umożliwiające migrację dzieci z domów dziecka poza granice kraju, co nie pozwala nam na przesiedlenie do Olsztyna zorganizowanej placówki opiekuńczej. Dlatego do końca wakacji będą tu warsztaty letnie dla ukraińskich dzieci, które już mieszkają w Olsztynie i jego okolicach.

Organizacja warsztatów nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca miasta z Fundacją Przyszłość Dla Dzieci.

- Wszyscy włożyliśmy dużo pracy i serca i pieniędzy w to, by przygotować budynek przy Korczaka na potrzeby najmłodszych uchodźców z Ukrainy - mówi szefowa fundacji, Iwona Żochowska-Jabłońska. - W tej sytuacji ponownie dokładamy swoją cegiełkę, która pozwoli im twórczo i aktywnie spędzić choć część wakacji.

W warsztatach na ul. Korczaka weźmie udział w sumie 120 dzieci ukraińskich w wieku od 7 do 12 lat.

- Wiele naszych rodaczek chce podjąć pracę w Polsce i dlatego chcemy im to ułatwić opiekując się ich dziećmi, którym zapewnimy zajęcia twórcze, sportowe oraz spotkania ze specjalistami, m.in. psychologami, którzy pomogą im uporać się z trudami przeżyć ostatnich miesięcy – mówią Tatiana Revenko i Ludmiła Jasczenko, organizatorki wydarzenia.

Warsztaty "Dwa skrzydła lata" to rozszerzenie dotychczasowej działalności grupy aktywnych Ukrainek, które od czerwca działają w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury.

- Integracyjna ewolucja polsko-ukraińskich relacji trwa - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. - Oddaliśmy przestrzeń przy Piastowskiej 13 dobrym, pracowitym ukraińskim animatorkom, artystkom i nauczycielkom. Cieszę się, że teraz te kompetentne i silne kobiety będą mogły zaopiekować się jeszcze większą grupą dzieci.

Organizację warsztatów dla dzieci "Dwa skrzydła lata" wsparła zaprzyjaźniona z Fundacją Przyszłość Dla Dzieci firma Michelin, a także samorządowe jednostki - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

galeria zdjęć

-------------------------------

Дітячі майстер-класи для дітей з України -------------------------------Дітячі майстер-класи для дітей з України

Заняття, екскурсії, спільні ігри та розваги- від понеділка (11.07.) розпочався цикл літніх майстер-класів для дітей з України. Це спільна ініціатива Ольштинської Управи міста, Міського осередка культури, Фонду "Майбутнє для дітей" „Przyszłość dla dzieci” а також середовища українських мігрантів.

Майстер-класи "Два крила літа" відбуватиметься у колишньому дитячому будинку на вул. Корчака.

- Ми завершили ремонт цього будинку і ми хочемо, щоб ці коридори якомога швидше наповнилися дитячим сміхом - говорить Президент Ольштина, Піотр Ґжимовіч. - зараз постанови Уряду України забороняють міграцію дітей з дитячих будинків за кордон, тому до кінця літніх канікул - будуть відбуватися тут літні майстер-класи для дітей які вже живуть ш Ольштині і в околицях.

Організація була б неможливою без співпраці міста з Фондом "Майбутнє для дітей".

- Ми доклали багато праці, щоб приготувати приміщення для потреб українських дітей - говорить Івона Жоховска-Яблоньска, голова Фонду "Майбутнє для дітей". - I тепер ми знову додаємо свою цеглинку, яка дозволить їм хоча б частину літніх канікул провести творчо та активно.

У майстер-класах на вул. Корчака візьме участь 120 українських дітей від 7 до 12 років.

- Багато наших співвітчизників хоче працювати у Польщі і тому ми хочемо полегшити їм життя піклуючись про їхніх дітей для яких ми проведемо творчі та спортивні заняття, а також зустрічі з фахівцями нп. зустрічі з психологом, який допоможе впоратися з труднощами останніх місяців - каже Татяна Ревенко, Людміла Ященко, одна з організаторів події.

Майстер-класи це продовження діяльності групи активних українок, які діють у Амбарі Міського осередка культури.

- Інтегративна еволюція польсько-українських відносин дала простір на вул. Пястовської 13 добрим українським аніматоркам, художникам та педагогам - говорить Маріуш Сєнєвіч, директор Міського осередка культури в Ольштині. - Я радий, що ці компетентні, сильні жінки зможуть доглядати за більшою групою дітей.

Організація майстер-класів також була підтримана Міським осередком енергетики та Підприємством водоканалів.