Fundacja Michelin przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi w Olsztynie sprzęt, który ułatwi kobietom chemioterapię

Prezes Michelin Polska Juan Antonio Alvarez-Ossorio w imieniu Fundacji Korporacyjnej Michelin przekazał dyrektor WSS w Olsztynie Irenie Kierzkowskiej dwa specjalistyczne zestawy.

— Jest to dla nas nieoceniona pomoc, w którą szpital nie mógłby sam zainwestować. Pacjentki na pewno będą wdzięczne. Dzięki tym urządzeniom psychika pacjentek będzie wzmocniona, co przyśpieszy leczenie. Nie zapominajmy, że dobre samopoczucie wzmacnia wiarę w leczenie i ułatwi przejście przez ten trudny okres, jakim jest chemioterapia. Jest to nieoceniony dar, za który bardzo dziękujemy! — mówiła dyrektor WSS w Olsztynie Irena Kierzkowska. — Współpraca z Michelin jest dla naszego szpitala niezwykle istotna, wspólnie zorganizowaliśmy wiele akcji, m.in. Kilometry Pomocy, czyli biegi charytatywne, w których razem bierzemy udział.

— Jestem bardzo zadowolony, że możemy pomóc chociaż w taki sposób. Nie są to tylko pieniądze, ale realna pomoc — dodał prezes Michelin Polska Juan Antonio Alvarez-Ossorio.

Jak działają urządzenia?

Urządzenia posiadają specjalistyczne czepki, które chłodzą skórę głowy, zwężając naczynia krwionośne. Dzięki temu wprowadzane do organizmu chemioterapeutyki nie docierają do mieszków włosowych, co zabezpiecza pacjenta przed utratą włosów. System składa się z urządzenia pompującego płyn chłodniczy oraz połączonego z nim czepka, który zakładany jest na głowę pacjenta na 30 minut przed rozpoczęciem podawania leków i zdejmowany ok. półtorej godziny po jego zakończeniu. Urządzenie schładza płyn wewnątrz czepka do temperatury -5 st. C. Oba urządzenia znalazły swoje miejsce na Oddziale Klinicznej Ginekologii Onkologicznej. Sprzęt jest mobilny, więc w razie potrzeby będzie mógł być wykorzystywany w innych oddziałach szpitala.

— Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał po to, by zwiększyć skuteczność leczenia naszych pacjentek. Ten oddział powstał po to, by przyspieszyć proces leczenia. Od 10 lat prowadzimy leczenie w systemie multidyscyplinarnym. Zależy nam na prowadzeniu leczenia na jak najwyższym poziome na każdym etapie — powiedziała Magdalena Sikorska, onkolog kliniczny. — Efekt uboczny leczenia, czyli łysienie, bywa pomijany, ponieważ jest to częsty skutek chemioterapii, który jest odwracalny. Choć włosy odrastają już 3 miesiące po zakończeniu leczenia, to ten aspekt terapii zawsze martwi pacjentki... Skuteczność tego urządzenia jest bardzo wysoka. Nawet jeśli pacjentka straci część włosów, to po tej terapii szybciej one odrastają.

Zdaniem specjalistów zachowanie włosów może mieć pozytywny wpływ na psychikę chorego, mobilizować do walki z chorobą nowotworową i zachęcać do kontynuowania terapii. Joanna Roszak-Załoga psycholog kliniczny tłumaczy dlaczego: — Rzeczywiście utrata włosów jest najczęściej zgłaszaną obawą przez pacjentki podczas pierwszej konsultacji — mówi psycholog. I dodaje: — Jest to dla nich trudne, ponieważ godzi to w ich atrakcyjność i samopoczucie. Łysienie sprawia, że ich choroba staje się widoczna dla innych, a przecież nie każdy chce dzielić się swoją historią z otoczeniem. Wypadanie włosów zwiększa stres i poziom lęku, który towarzyszy chorobie. Często powoduje objawy depresyjne. Cieszę się, że teraz dysponujemy sprzętem, który zmniejszy konsekwencje choroby onkologicznej.

Z uwagi na regionalny charakter Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie obecnie dostęp do zabiegów będzie miało szerokie grono pacjentów całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Radości z podarunku nie ukrywał również prof. Tomasz Waśniewski, ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej. — To sprzęt unikalny w skali kraju, którym dysponują tylko pojedyncze ośrodki — podkreśla. — Jak ważna jest jakość życia pacjentów onkologicznych, nie musimy nikogo przekonywać, a utrata włosów jest jedną z najbardziej dotkliwych kwestii dla ich psychiki. Znaczna część naszych pacjentek w trakcie terapii traci włosy, więc metoda, która pozwala na zmniejszenie ryzyka ich utraty ma dla nich niebagatelne znaczenie i pozwala znacznie lepiej znosić chemioterapię.