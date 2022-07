Wracamy do tematu: Policjanci wystawiają mandaty, pijacy wracają. Koszmar mieszkańców osiedla Podgrodzie w Olsztynie

— Od paru miesięcy walczymy z pijakami, nikt nam nie chce pomóc: ani policja, ani straż miejska ani, spółdzielnia mieszkaniowa — napisał czytelnik. — Zaznaczamy codziennie na krajowej mapie zagrożeń, ale nikt nie przyjeżdża, dzwoniąc na policję, słyszymy, że jeśli się nie biją, to oni nic zrobić nie mogą, w spółdzielni usłyszeliśmy, że mogą ławki powycinać, żeby pijaki nie mieli gdzie siedzieć — zauważa mężczyzna. Napisaliśmy o tym we wczorajszej GO.

Postanowiliśmy zapytać więc policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, ile interwencji podjęli w tamtym miejscu.

— Na ul. Borkowskiego od stycznia do końca czerwca 2022 roku policjanci podjęli łącznie 10 interwencji, które w większości dotyczyły picia alkoholu i zakłócania porządku publicznego. W niektórych przypadkach zakończyły się one ukaraniem sprawców wykroczeń mandatami karnymi. Na przykład w lutym 2022 roku, kiedy policjanci interweniowali wobec dwóch mężczyzn pijących tam alkohol — w miejscu, gdzie jest to niedozwolone. Wówczas 43-latek został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie, a towarzyszący mu 64-latek, ze względu na stan upojenia alkoholowego, trafił na izbę wytrzeźwień — przekazuje nam sierż. szt. Andrzej Jurkun.

Nasz czytelnik jednak nie zauważa efektów tej pracy i uważa, że problem z pijakami nadal występuje.

— To jest jakiś żart — mówi nasz rozmówca. — Na stronie spółdzielni sami napisali, że będą wraz z policją i strażą miejską priorytetowo kontrolować. Na stronie dzielnicowego też taka informacja jest, ale nikt nie przyjeżdża. Koszmar jeden wielki.

Spółdzielnia i policja zapewniają, że teren jest regularnie kontrolowany

— Teren w okolicy fontanny przy ul. Borkowskiego jest kontrolowany przez policjantów pod kątem takich wykroczeń. Jest to m.in. efekt zgłoszeń, jakie wpływają do funkcjonariuszy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Większość wspomnianych interwencji była podejmowana przez policjantów właśnie jako kontrola miejsca zagrożonego wystąpieniem takich niechcianych sytuacji. Policjanci każdego dnia sprawdzają miejsca, które wskazują im mieszkańcy poprzez zgłoszenia na KMZB. Dzięki temu różne zagrożenia, przypadki łamania prawa i niedogodności, jakie spotykają mieszkańców, mogą być stopniowo eliminowane. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z takiej możliwości, jak i do bezpośredniego kontaktu z policjantami — odpowiada sierż. szt. Jurkun.

Na stronie internetowej Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej również również możemy znaleźć podobne informacje: „Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. w ramach współpracy i w związku z zadaniem priorytetowym, w rejonie terenu skweru przy fontannie ul. Borkowskiego 3 w Olsztynie będą wzmożone patrole Policji i Straży Miejskiej.

Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol i zaśmiecających wyżej wymieniony teren”.

