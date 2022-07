Rusza budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi w Olsztynie

Ośrodek Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi przy szpitalu uniwersyteckim wybuduje firma Synektik z Warszawy, która wygrała przetarg na zakup, dostawę, montaż, szkolenie oraz projekt i wykonanie ośrodka. Na jej zlecenie budynek zaprojektowała pracownia architektoniczna AGL-Architekci z Warszawy, a wybuduje spółka Asgard też z Warszawy.

Podstawowym urządzeniem Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi jest mikroakcelerator liniowy ZAP X umożliwiający prowadzenie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie jest szczególnie przydatne do nieinwazyjnego usuwania nowotworów w obrębie mózgu, twarzoczaszki, szyi a także m.in. do leczenia padaczki lekoopornej i choroby Parkinsona.

ZAP X zmniejsza ryzyko powikłań w radiochirurgii. Dzięki zastosowaniu superprecyzyjnego mikroakceleratora liniowego cienki strumień promieniowania X trafia dokładnie w miejsce zaatakowane przez nowotwór w obrębie głowy lub szyi. Dodatkowo urządzenie monitorujące mierzy dawkę promieniowania i w razie potrzeby natychmiast wyłącza promieniowanie. Natomiast zintegrowany tomograf komputerowy w trakcie zabiegu, w czasie rzeczywistym monitoruje ułożenie wszystkich struktur i jeśli np. pacjent mimowolnie poruszy się, promieniowanie natychmiast się wyłącza.

— Pozyskanie tego urządzenia pozwoli nam utworzyć ośrodek unikalny nie tylko w Polsce, ale jeden z pierwszych tego typu na świecie. Będziemy mogli z submilimetrową precyzją usunąć ognisko raka, przerzut, zmiany powodujące lekooporną padaczkę, zlikwidować uporczywy ból przy niezwykle trudnych do leczenia neuralgiach nerwów czaszkowych — wyjaśnia prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM.

— Dodatkowo to urządzenie nie wymaga specjalnego bunkra z żelbetonu. Promieniowanie jest zatrzymywane dzięki osłonom wbudowanym w urządzenie. Personel medyczny jest bezpieczny — wylicza prof. Nawrocki.

Urządzenie ważące 27 ton w podróż do Olsztyna z Zachodniego Wybrzeża USA ruszyło 7 lipca. Na statek zostanie załadowane na Wschodnim Wybrzeżu i popłynie do portu w Hamburgu. Stamtąd ciężarówkami przyjedzie do Olsztyna. Przewidywany termin to połowa sierpnia.

ZAP X zostanie docelowo umieszczony w 1-kondygnacyjnym budynku o powierzchni 233 m2. Budynek ten zostanie połączony z istniejącym już budynkiem nr 5, w którym znajduje się obecnie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Oddział ten będzie jednak przeniesiony do nowego skrzydła szpitalnego. W zwolnionych przez niego pomieszczeniach znajdzie się zaplecze mikroakceleratora.

Jedna ze ścian ośrodka będzie przeszklona i mikroakcelerator będzie można oglądać przez szybę. Na czas badań będzie jednak zasłaniana.

Budowa ośrodka ma się planowo zakończyć w kwietniu 2023 r.