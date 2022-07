Weekend na drogach - plaga pijanych kierowców w Olsztynie

Nie miał uprawnień a i tak wsiadł za kółko lexusa

Na terenie gminy Olsztynek w sobotę (9 lipca) policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym lexusem. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że siedzący za kierownicą 35-letni mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze z kontroli sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu, w którym kierujący autem będzie tłumaczyć się z popełnionego wykroczenia.

Kierowca z trzema promilami

Bezcenna informacja o niebezpiecznym kierowcy przekazana przez świadków prawdopodobnie zapobiegła tragedii. Policjanci po otrzymaniu wiadomości o poruszającej się z m. Klewki w kierunku Olsztyna osobowej toyoty podejrzane auto zauważyli w pobliżu m. Szczęsne. Od kierującego dało się wyczuć silną woń alkoholu wydobywającą się z pojazdu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało obecność ok. 3 promili alkoholu w organizmie 50-latka. Dodatkowo okazało się, że na mężczyźnie ciąży sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Wkrótce nieodpowiedzialny 50-latek przed sądem odpowie za kierowanie mimo sądowego zakazu oraz w stanie nietrzeźwości.

Pijany, bez uprawnień i poszukiwany

Nietypowego odkrycia dokonali policjanci oddziału prewencji, którzy w sobotę (8 lipca) w Olsztynie na ul. Szrajbera zatrzymali do kontroli drogowej osobowego citroena. Okazało się, że za kierownicą auta siedział kompletnie pijany 30-latek. Na domiar złego, po sprawdzeniu mężczyzny okazało się również, że nie posiada on uprawnień do kierowania, a dodatkowo poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Pijany sprawca kolizji

Nietrzeźwy najechał na tył poprzedzającego pojazdu. Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem kierowcy, w którego organizmie krążyło prawie 1,5 promila alkoholu, doszło w niedzielę (10 lipca) w Olsztynie w rejonie skrzyżowania ul. Witosa z ul. Płoskiego. Na szczęście ostatecznie okazało się, że uczestnicy zdarzenia drogowego nie odnieśli poważnych obrażeń i skończyło się na ogólnych potłuczeniach. 28-letni kierowca osobowej skody – sprawca zdarzenia - był kompletnie pijany, w jego organizmie krążyły prawie dwa promile alkoholu. 28-latek już wkrótce ze swojej nieodpowiedzialności będzie tłumaczyć się przed sądem.