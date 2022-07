Imprezowy rozkład jazdy w Olsztynie i okolicach

11 lipca

Galeria Jednej Sylwetki

Olsztyn

Cykl prezentuje osoby ze świata kultury z naszego regionu. Gościem będzie Wacław Radziwinowicz – dziennikarz prasowy, publicysta i reportażysta, specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, były korespondent „Gazety Wyborczej” w Rosji. Prowadzenie: Bożena Kraczkowska

Godz. 17, Czytelnia Czasopism, Stary Ratusz WBP, ul. Stare Miasto 33.

Wstęp wolny

12 lipca

Zaczarowany pędzel

Olsztyn

Zabawy plastyczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Muzoteka) (ul. 1 Maja 5). Godz. 10:30-12

Wstęp wolny

Ale sztuka! Nad jeziorem! Ale dziko!

Olsztyn

Dawno, dawno.../ interdyscyplinarny, familijny projekt animacyjny

Okolice kładki nad Jeziorem Długim, godz. 17.

Wstęp wolny



12-13 lipca

Wakacje z Muzoteką

Olsztyn

Wejdź do świata rzeczywistości wirtualnej i udaj się w podróż w nieznane. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie oraz okazanie karty czytelnika.

Zapisy: 89 524 90 34

Muzoteka WBP, ul. 1 Maja 5

Letnia pracownia drukarska

Samodzielnie przygotowanie plakatu, zaproszenia, wizytówki może być początkiem przygody z tradycyjnymi technikami drukarskimi. Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy do 11 lipca, tel. 89 524 90 46, e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Pracownia Starych Technik Drukarskich WBP (ul. 1 Maja 5), godz. 12-15.

Wstęp wolny



13-17 lipca

Dni Grunwaldu 2022

Grunwald

Miłośnicy średniowiecza i rekonstrukcji niedługo będą świętować! Tegoroczna rekonstrukcja słynnej na cały świat bitwy pod Grunwaldem obchodzi swój mały jubileusz. To już 25 „przekazanie mieczy Grunwaldu”. „Dni Grunwaldu” co roku ściągają pasjonatów z różnych krajów, aby wspólnie upamiętnić to wydarzenie. Będzie można wziąć udział w turniejach rycerskich, zobaczyć pokazy dawnych rzemiosł. Organizatorzy oferują również warsztaty dla zwiedzających. Fani sportu też znajda się dla siebie, w programie możemy znaleźć turniej piłki średniowiecznej.

Program „Dni Grunwaldu 2022” XXV Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem:

13 lipca

11.00 – Turniej łuczniczy “O Antałek Podkomorzego” (Chorągiew Krakowska)

12.00 – VII Mistrzostwa Polski Miecza Długiego „O Srebrny Miecz Grunwaldu”

16.00 – Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – VI Turniej Bojowy Seniorów 40+

16.00 – Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – V Turniej Bojowy Kobiet

18.00 – VII Mistrzostwa Polski Miecza Długiego „O Złoty Miecz Grunwaldu”

20.00 – X Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej – Bruchenball – „Grundial 2022”

14 lipca

9.00 – Msza Święta – obóz Wielkiego Mistrza

10.00 – Turniej łuczniczy „MAESTRO” – niecka obok obozu „Kuglarzy” – (Chorągiew Zakonu Krzyżackiego)

10.00 – 13.00 i 13.30 – 16.00 – X Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – VI Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego „O Srebrny Pas Grunwaldu” – Eliminacje

16.00 – Bule (Pétanque) – Eliminacje (Chorągiew Komturstwa i Miasta Gdańska)

17.00 – Mistrzostwa Polski w W.R. – „MELLE” – Bojowy Turniej Chorągwi (grupowe walki „na ostre” 12×12)

15 lipca

9.00 – Msza Święta w języku Łacińskim w oprawie średniowiecznej – obóz Wielkiego Mistrza

10.00 – X Mistrzostwa Polski w Szachach Historycznych wg XIV wiecznych traktatów (sala kinowa Muzeum)

11.00 – X Mistrzostwa Polski – VI Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego „O Srebrny Pas Grunwaldu” – Finał

12.30 – „Grunwaldzkie Wici”

14.00 – Turniej łuczniczy “EFENDI” – pole bitwy

14.00 – Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – Turniej bojowy “Samowtór” (walki 2vs2)

17.00 – Próba generalna XXV Inscenizacji Bitwa pod Grunwaldem

18.30 – X Mistrzostwa Polski VI Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego „O Złoty Pas Grunwaldu”

20.00 – „Huskarl” – koncert zespół muzyki dawnej (scena u Rycerzy)

21.00 – „Viatores” – koncert zespół muzyki dawnej (scena u Rycerzy)

22.00 – III Turniej Bardów oraz koncert zespół muzyki “Roderyk” (scena u Rycerzy)

16 lipca

10.00 – Msza De Divisione Apostolorum (j. łaciński wg. formularza z 1410 r.), w oprawie muzycznej oktetu wokalnego OCTAVA ensemble (scena u Rycerzy)

11.00 – Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich – VIII Turniej bojowy dla osób niepełnoletnich

11.00 – Bule (Pétanque) – Finał (obóz Chorągwi K i M Gdańska)

12.30 – Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym

14.00 – Wyjście rekonstruktorów historycznych na pole bitwy

15.00 – XXIV Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

16.00 – Koncerty Lectio Divina w wykonaniu oktetu wokalnego OCTAVA ensemble (scena u Rycerzy)

17.00 – “Żniwa” – koncert zespół muzyki “Medieval Folk” (scena u Rycerzy)

18.00 – “Viatores” – koncert zespół muzyki dawnej (scena u Rycerzy)

19.00 – Finał III Turnieju Bardów oraz koncert zespół muzyki “Roderyk” (scena u Rycerzy)

17 lipca

9.00 – Msza De Divisione Apostolorum (j. łaciński wg. formularza z 1410 r.) – obóz W. Mistrza

11.00 – Mistrzostwa Polski. Konny Turniej Rycerski



13 lipca

Duet: Photon i ozobot

Olsztyn

Zabawy z wykorzystaniem robotów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Muzoteka) (ul. 1 Maja 5), godz. 10:30.

Wstęp wolny

15 lipca

Koncert Daniela Rupińskiego

Olsztyn

Daniel Rupiński – wokalista, muzyk, gra na trąbce, pianinie i akordeonie. Jest też hejnalistą i codziennie o godzinie 12:00 gra z wieży ratusza miejskiego „Hymn Warmiński”.

Sala konferencyjna, WBP (ul. 1 Maja 5), godz. 10:30.

Wstęp wolny

15 -16 lipca

„Bajeczne wakacje” – wakacyjne koncerty edukacyjne

Olsztyn

Prowadzenie koncertu – Zofia Radwańska. Wakacyjna muzyczna podróż dzieci do różnych zakątków bajkowego świata, razem z najbardziej znanymi i lubianymi postaciami z bajek.

Wykonawcy:

Trio wiolonczelowe „A tre”:

Agnieszka Połubińska,

Magdalena Grędzińska,

Agnieszka Szulc

Filharmonia Warmińsko-Mazurska (ul. Głowackiego 1), godz. 11.

Wstęp płatny

16 lipca

Koncert Leszka Możdżera

Olsztyn

Leszek Możdżer jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. To pianista światowej klasy, odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający się własnym językiem muzycznym. We wczesnych latach działalności muzycznej był również członkiem kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. W roku 1992 otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors i była to pierwsza kropla obfitego deszczu nagród, jakie miały spaść na niego przez następne lata. Od tamtego czasu zwyciężał we wszystkich kolejnych ankietach czytelników „Jazz Forum” w kategorii ‘Fortepian’ i został też wielokrotnie uznany Muzykiem Roku.

Godz. 21:00, Amfiteatr w Olsztynie.

Wstęp płatny

Sabat III

Olsztyn

Więcej informacji: Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/957929881540903

17 lipca

Park Muz Współczesnych: Realia - muza fotografii i fotoreportażu

Olsztyn

Zajezdnia Trolejbusowa i jej okolice (ul. Knosały 3b).

Program:

12.00-16.00 Zrób to sam: niby-aparat. Kreatywne warsztaty plastyczne

12.00 Duża czułość. Plener fotograficzny z Ewą Kuliś

12.30 Tajemnice fotografii otworkowej. Warsztaty dla dzieci 10+. Prowadzący: Łukasz Pepol. Zapisy: imprezy@mok.olsztyn.pl

13.00 Magdalena Gołacka: Słucham oczyma. Wernisaż wystawy fotograficznej. Wydarzenie z tłumaczeniem na język migowy (PJM)

14.00 Fotofile. Plenerowy panel dyskusyjny z udziałem fotografików i fotoreportażystów. Wydarzenie z tłumaczeniem na język migowy (PJM)

15.00 Fotografia stoi przed tobą otworem. Warsztaty dla dorosłych i młodzieży (16+). Prowadzący: Łukasz Pepol. Zapisy: imprezy@mok.olsztyn.pl

17.00 Efekt zapomnianych dni, czyli szkice wiejskie-czarodziejskie. Koncert zespołu Muzykanci Serca

Wstęp wolny

Kultura w Parku

Olsztyn

Wystąpi Oreada. Godz. 18. Nad jeziorkiem Mummel w Parku Jakubowo.

Wstęp wolny

Fest Muza 2022 i koncert zespołu Jucho

Olsztyn

Swoje zgłoszenia przesłały sto dwa zespoły z całej Polski, jednak do finału zakwalifikowało się sześć grup:

Kaymak (Olsztyn)

Loveina (Gdańsk)

Stacja Folk (Warszawa)

Whoiswho (Koszalin)

Wrona (Kraków)

Zuza Wiśniewska (Toruń/Bydgoszcz/Warszawa)

Godz. 20 - koncert Jucho

Jucho, czyli Justyna Chowaniak, to wokalistka, autorka tekstów, muzyki, poezji, producentka, fotografka. W latach 2004-2011 związana z Teatrem Buffo, brała udział m.in. w spektaklach: Metro, Romeo i Julia, Tyle Miłości, Polita.

Założycielka, pomysłodawczyni i autorka piosenek formacji Domowe Melodie, z którą w latach 2012-2018 podbiła serca polskiej publiczności. W ciągu sześciu lat zespół zagrał setki wyprzedanych koncertów w kraju, a także trasy po zakątkach Islandii, Portugalii oraz Niemiec. Oprócz warstwy muzycznej i producenckiej Jucho stworzyła również szatę graficzną okładek płyt wydawnictwa, oraz była odpowiedzialna za scenariusz i reżyserię teledysków zespołu.

Godz. 15-22, Amfiteatr im. Czesława Niemena.

Wstęp płatny



XLIV Olsztyńskie Koncerty Organowe

Olsztyn

Bazylika konkatedralna św. Jakuba (ul. Staszica), godz. 20.

Wystąpią:

Marek Smoczyński (organy)

Maciej Fortuna (trąbka)

Program koncertu:

Cykl kompozycji inspirowanych najstarszymi zachowanymi polskimi tropami – m.in. Krystus zmartwychstan jest, Bądź pozdrowion Krzyżu Święty, Bogurodzica, a także autorskie kompozycje Macieja Fortuny inspirowane tradycją liturgiczną polskiego średniowiecza: Bądź Pozdrowion Krzyżu Święty Trop I, Trop II, Trop III, Trop IV, Dzieciątko Się Narodziło, Wedding Song Gavoi, Trop V, Bogurodzica, Trop VI, Trop VII, Trop VIII.