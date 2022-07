Polsko-ukraińskie kino plenerowe w centrum Olsztyna. Miejski Ośrodek Kultury dostosowuje swoją ofertę do naszych gości

W ramach cyklu ULOTNE MOK Olsztyn zaprasza na tegoroczną odsłonę popularnego cyklu Kina Plenerowego w Parku Podzamcze. Spotykamy się w kolejne poniedziałki lipca i sierpnia nieopodal fontanny "Ryba z dzieckiem". Co ważne, seans będzie wyświetlany z napisami zarówno polskimi, jak i ukraińskimi.

Druga projekcja z cyklu odbędzie się dziś (poniedziałek 11 lipca) o godzinie 21:30. Zostanie wyświetlony film w reż. Łukasza Grzegorzeka „Moje wspaniałe życie”.

Dodatkowo pokaz jest z napisami w języku polskim i ukraińskim.

Ciepły, a zarazem dowcipny i brawurowy film Grzegorzka. Historia kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy? Postać głównej bohaterki grana przez Agatę Buzek jest pełna empatii i zrozumienia, dzięki czemu odnajdzie się w niej mnóstwo kobiet. Bohaterka „Mojego wspaniałego życia” nie czuje się jednak ofiarą: ryzykuje, popełnia błędy i tańczy do upadłego.

MOK udostępnił już rozpiskę kolejnych seansów. W kolejnych projekcjach możemy się spodziewać filmów „Barany. Islandzka opowieść”, reż. Grímur Hákonarson; „Dumni i wściekli”, reż. Matthew Warchus; „Kafarnaum”, reż. Nadine Labaki; „Matki równoległe”, reż. Pedro Almodóvar.