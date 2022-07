Nie będzie paraliżu polskiego nieba. PAŻP podpisała umowy z kontrolerami

Jak poinformowała PAŻP, w czwartek 8 lipca podpisała 181 umów z kontrolerami ruchu lotniczego, w oparciu o nowe regulaminy pracy i wynagrodzenia, wypracowane w ramach porozumienia zawartego pod koniec czerwca. "Tym samym PAŻP zachowuje ciągłość zapewnienia służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreśla Agencja.

Podpisanie umów to zwieńczenie negocjacji obu stron, które "gwarantuje pełną kontrolę polskiego nieba". Jak podkreśla PAŻP, jest to "sukces obu stron uczestniczących w rozmowach".

Średnia zarobków kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce wynosi więcej niż średnia tej grupy zawodowej w Czechach czy Francji. Więcej jednak zarabiają kontrolerzy w Niemczech i USA – informuje portal businessinsider.pl. W naszym kraju średnia ta wynosi ok. 32-33 tys. zł netto. Chociaż jak wskazują sami specjaliści, większość z nich otrzymuje od 8 do 14 tys. zł na rękę.

Jeżeli chodzi o kraje, w których zarobki miesięczne są niższe od tych panujących w Polsce, to najbardziej zbliżone są wynagrodzenia francuskich oraz szwedzkich kontrolerów. To po przeliczeniu wynoszą kolejno 20,5 oraz 23 tys. zł brutto co miesiąc. Największa różnica jest widoczna w przypadku czeskich specjalistów – u naszego sąsiada średnia wynosi ok. 13 tys. zł brutto miesięcznie.