Czy PO przywróci obowiązkowe pracujące soboty?

W ten sposób wicerzecznik PiS odniósł się do najnowszej propozycji szefa PO. – Przecież tak było zawsze: kiedy Donald Tusk mówił, że wyrzuci z rządu każdego, kto będzie podnosić podatki, to podniósł VAT. Przecież jak mówili, że nie będą podnosić wieku emerytalnego, to wydłużyli Polakom czas do emerytury – mówił Fogiel w Polsat News.

Przypomnijmy, Tusk podczas sobotniego spotkania z młodymi w Szczecinie zapowiedział m.in., że PO do wyborów będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy.

Do propozycji szefa PO odniósł się też minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, Powiedział, że Donald Tusk jest "klasycznym populistą", a "jego propozycja była niepoważna".

Zwolennikiem czterodniowego dnia pracy jest natomiast Adrian Zandberg z Partii Razem. Polityk ironicznie podkreślił, że "to miłe, że program partii Razem zyskuje popularność"(PAP)