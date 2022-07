PSL ma sposób na inflację?

Przedstawiciele PSL poruszyli temat wsparcia inwestycji, bezpieczeństwa energetycznym oraz walki z inflacją, najwyższą od 25 lat. W piątek (1 lipca) Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w czerwcu wyniosła aż 15,6 proc. według tzw. szybkich wyliczeń. Jest to najwyższy poziom od marca 1997 roku.

- Chcemy przedstawić jaki mamy plan na naprawę tego, co jest dzisiaj złe w Polsce - stwierdziła Urszula Pasławska. - Oczywiście każdy z nas wie, jak wygląda rzeczywistość. Wszyscy chodzimy do sklepów, płacimy raty kredytów, widzimy, jak społeczeństwo biednieje z miesiąca na miesiąc.

Według PSL rząd nie przedstawił żadnych propozycji zmniejszających inflację, tylko nieskutecznie walczy z jej skutkami. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe postuluje, by zlikwidować "podatek Belki", wyzerować marżę od kredytów oraz wyemitować obligacje skarbu państwa z oprocentowaniem w wysokości 15 proc.

- Nie tylko pan premier może się bogacić na naszym długu - dodała Pasławska. - Obligacje ściągną pieniądze z rynku i tym samym nie będą tracić na wartości z miesiąca na miesiąc.

Według PSL, jeśli Polska chce się uniezależnić się od rosyjskiego węgla, gazu i ropy, musi wykorzystać wszelkie możliwości, by jak najszybciej zastąpić te paliwa alternatywami, co zapewni obywatelom bezpieczeństwo energetyczne w dłuższej perspektywie.

Plan PSL dotyczący uzyskania taniej energii PSL zakłada: uwolnienie energii z OZE, rekompensatę energetyczną dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych, dopłatę do węgla, oleju opałowego, peletu czy ekogroszku.

- Mamy plan, aby w każdym powiecie powstała jedna biogazowania - poinformował Zbigniew Ziejewski, przedsiębiorca i samorządowiec pochodzący z Morąga. - Niemcy mają około 9 tys. biogazowni, w Polsce jest natomiast ich zaledwie 150. Naszym założeniem jest budowa 6 tys. takich obiektów.

Ziejewski zasugerował, że rząd powinien porozumieć się z Kazachstanem w temacie importu węgla, ponieważ jego zdaniem już w styczniu i lutym może zabraknąć W Polsce tego surowca.

Posłowie poruszyli również kwestię pobudzenia inwestycji. Ich zdaniem, by zwiększyć liczbę inwestycji należałoby wprowadzić dobrowolny ZUS, ulgę budowlano-remontową, odpolitycznić wymiar sprawiedliwości oraz zakończyć spór z Unią Europejską, przez który Polska do tej pory nie otrzymała blisko 770 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy. Według posłanki stabilizacja systemu sprawiedliwości i podatkowego zachęciłaby zagranicznych inwestorów do inwestycji w Polsce.

- Obecnie mamy najbardziej skomplikowany system podatkowy w Europie, niestabilne prawo, niestabilny system sprawiedliwości. To wszystko przekłada się na wielkość inwestycji, które są realizowane w Polsce - dodała Pasławska.