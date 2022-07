Pokazowa zagroda żubrów w Krajewie, już za rok

Pokazowa zagroda żubrów w Krajewie ma spełniać funkcje ochrony przyrody, poprzez stworzenie rezerwy genowej odizolowanego stada. Ma pełnić też funkcje edukacyjne i pomóc podnosić społeczną akceptację dla stad żyjących na wolności. Infrastruktura jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiała wygodną i bezpieczną obserwację żubrów również osobom niepełnosprawnym.

Sto lat temu ostatni wolno żyjący żubr w Puszczy Białowieskiej zginął z ręki kłusownika. W celu ratowania gatunku, kilka lat później, z inicjatywy prof. Jana Sztolcmana założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Był rok 1923. Pozostały na świecie tylko 54 żubry czystej krwi, zaś do odtworzenia gatunku przysłużyło się 12 z nich. Trud opłacił się i dwa pierwsze żubry pojawiły się jesienią 1929 roku w zbudowanych przez młode wówczas Lasy Państwowe zagrodach w Puszczy Białowieskiej. W roku 1939 w Puszczy było już 16 zwierząt, które szczęśliwie przetrwały II wojnę światową.

Według Białowieskiego Parku Narodowego, wydawcy i opiekuna Księgi Rodowodowej Żubrów, żubrów w Polsce jest 2316 (stan na koniec 2020 roku). To o blisko 50 osobników więcej, niż w ubiegłym roku!

Stan żubrów przebywających w ośrodkach hodowli, ogrodach zoologicznych i innych zwierzyńcach wynosi 201 żubrów, w tym 77 samców i 124 samice.

Na wolności żyje ich 2115 w sześciu dużych populacjach:

- Bieszczady (populacja nizinno - kaukaska): 707 żubrów

Żubry nizinne:

- Puszcza Augustowska – 17 żubrów

- Puszcza Białowieska – 715 żubrów

- Puszcza Borecka – 128 żubrów

- Puszcza Knyszyńska – 214 żubrów

- Stada w zachodniej Polsce – 334 żubry

W 2021 roku pojawiły się dwie nowe lokalizacje stad wolnych: w Lasach Janowskich oraz w Puszczy Rominckiej.4 marca 2021 do Nadleśnictwa Gołdap (RDLP w Białymstoku), specjalnym transportem z Puszczy Boreckiej, przyjechały dwie krowy z dwoma cielętami, i pięć żubrów, z Puszczy Knyszyńskiej.