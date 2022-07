TAŃSZE KREDYTY GOTÓWKOWE?

Dziwnych i trochę nieracjonalnych czasów dożyliśmy. Kiedyś na rynku królowały kredyty hipoteczne (i słusznie), które postrzegane były jako najtańsza forma kredytowania. Wynikało to z faktu, że bank ponosił mniejsze ryzyko utraty swoich środków, ponieważ zabezpieczał się na naszej nieruchomości. To się jednak już trochę zmieniło.

Jak już kiedyś pisałem, od kwietnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zarekomendowała bankom surowsze zasady liczenia zdolności kredytowej.

W szczególności chodzi o wzrost bufora na zmienną stopę procentową z 2,5 pp. do 5 pp. Oznacza to, że licząc zdolność kredytową Kowalskiego bank musi dodawać 5 pp. do obecnego oprocentowania. Teraz jest to łącznie już ponad 12%. I według takiego oprocentowania bank musi liczyć naszą zdolność kredytową. Nie ma znaczenia, czy ten poziom zostanie osiągnięty w rzeczywistości, czy nie – obowiązkiem jego jest stosowanie tej zasady.

Drugim zmienionym parametrem jest stosunek naszych stałych zobowiązań kredytowych i finansowych do naszego dochodu netto (tzw. DTSI). Z uwzględnieniem nowej raty nie może on przekraczać 50%. To spowodowało znacznie mniejsze możliwości kredytowe, szczególnie osób z większymi rodzinami.

Jednak to wszystko dotyczy tylko kredytów hipotecznych. Co za tym idzie, kredyty gotówkowe nadal są liczone na starych zasadach. Może się więc okazać, że dziś w banku możemy dostać wyższy kredyt gotówkowy niż hipoteczny. To trochę absurdalne, ponieważ bank da nam więcej kredytu, za który nie dajemy zabezpieczenia, niż tego, gdzie wpisuje hipotekę do księgi wieczystej naszej nieruchomości.



Krzysztof Bontal, Proferto

Jak więc tę sytuację wykorzystać?

Przede wszystkim sprawdzić zdolność kredytową w obu wariantach. Na rynku możemy znaleźć „gotówki” w cenach zbliżonych do „hipotek”, ale bez dodatkowych opłat występujących przy tych drugich. Mam tu na myśli ubezpieczenie nieruchomości, wycenę, ubezpieczenie do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, koszt wpisu i wykreślenia hipoteki w sądzie, itd. W wielu przypadkach, a szczególnie w przypadku kredytów na remont, wykończenie nieruchomości, czy dokończenie budowy, opłaty te znacznie zwiększają całkowity, rzeczywisty koszt naszego zobowiązania.

Pomijam już fakt, że procedura ubiegania się o kredyt gotówkowy jest znacznie prostsza i szybsza.

O obecnych ofertach kredytów gotówkowych powinni pomyśleć także dotychczasowi ich posiadacze. Ze względu na spadek zainteresowania „hipotekami” spowodowany wspomnianymi restrykcjami i wysokimi stopami procentowymi, banki przychylniej patrzą na klientów potrzebujących gotówki na dowolny cel. Zmniejszają więc swoje marże, czyniąc te produkty tańszymi.

Oprócz walki o nowych klientów bankom zależy na ściągnięciu do siebie obecnych posiadaczy kredytów. Dlatego niektóre z nich wyszły na rynek ze świetnymi ofertami refinansowania i konsolidacji (konsolidacja – zamiana kilku kredytów na jeden korzystniejszy).

Stare kredyty to w większości koszt co najmniej kilkunastu procent rocznie. Nowe można znaleźć jeszcze poniżej 8%. Zamiana na tańszy produkt potrafi dać kilkadziesiąt do kilkuset złotych oszczędności miesięcznie. Tu na szczególną uwagę zasługują karty kredytowe. Ze względu na sposób obliczania procentowania większość z nich kosztuje już prawie 20% w skali roku, a po następnej spodziewanej podwyżce stóp będzie to znacznie wyżej.

To jednak nie wszystko. W wielu kredytach występowały dodatkowe wysokie prowizje i ubezpieczenia, które płacone były przy otrzymaniu kredytu lub doliczane do całkowitej jego kwoty. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bank ma obowiązek oddać te opłaty za niewykorzystany okres.

Załóżmy, że zaciągnęliśmy kredyt gotówkowy w wys. 100 tys. zł na 10 lat, w którym koszt początkowy ubezpieczeń i prowizji wynosił 15% (15 tys. zł). Gdybyśmy zdecydowali się na zrefinansowanie takiego kredytu np. po 2 latach, to za niewykorzystane 8 lat otrzymamy proporcjonalny zwrot zapłaconych opłat. To spowoduje powrót na nasze konto 12 tys. zł. !!!

Każdy przypadek może być oczywiście inny, ale sytuacja z przytoczonego przykładu nie jest niczym wyjątkowym. Jakiego kredytu byśmy nie potrzebowali, warto dziś rozważyć wszystkie dostępne możliwości i wybrać najkorzystniejszy bank i wariant. Posiadając już kredyt warto natomiast sprawdzić, czy nie możemy płacić mniej lub czy możemy uchronić się przed dalszymi wzrostami rat.

Zainteresowanych poznaniem wszystkich dostępnych możliwości zapraszam do kontaktu.

Tel. 695855627, krzysztof.bontal@proferto.pl

